Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с печальными событиями на территории аэропорта «Уйташ» в Махачкале, где 29 октября 2023 года вспыхнули беспорядки из-за попытки толпы расправиться с людьми, прибывшими на самолёте из Израиля. Таким образом дагестанские радикалы намеревались заявить о своей поддержке Палестины.

«Со скорбью узнал о беспорядках в аэропорту „Уйташ“, в результате которых пострадало несколько человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Молюсь об исцелении всех, кто пребывает в больнице. Выражаю поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призываю прислушаться к их словам», — говорится в Патриаршем послании.

«Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке», — заявил Патриарх Кирилл.

По слова Предстоятеля, «в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране». «Несколько дней назад прошла встреча Президента В.В. Путина с представителями традиционных религий России, в ходе которой мы говорили о том, что конфликт на Святой земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами в России. И в этих событиях мы видим попытку перенести это чуждое нам противостояние на нашу землю».

«Призываю всех соотечественников — православных, мусульман, иудеев — ценить и всеми силами укреплять тот межрелигиозный мир, который построен многими поколениями наших предков, сообща и искренне противостоять всевозможным планам его подорвать», — заявил Патриарх Кирилл.

В свою очередь, президент России Владимир Путин провёл сегодня совещание с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств, в ходе которого дал свою оценку случившегося.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, — это титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними — и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», — заявил президент России.

«Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера, знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрази, да и только. По-другому сказать невозможно», — сказал Владимир Путин.

В связи с этим он обратил внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на «необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия».

Русская линия