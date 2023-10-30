По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла всем епархиальным Преосвященным Русской Православной Церкви направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Григория от 26 октября 2023 года с призывом к сугубому молитвенному поминовению архипастырей и клириков Украинской Православной Церкви, пребывающих в заточении, а также всех верующих, которые стремятся к сохранению церковного единства и совершают исповеднический подвиг, выступая в защиту этого единства, сообщает Патриархия.Ru.

«За последние полтора года гонения со стороны государственной власти Украины на Украинскую Православную Церковь приобрели новый характер: принимаются дискриминационные законы в отношении канонической Церкви, нагнетается нетерпимость и ненависть к клиру и пастве, происходит незаконный захват религиозных объектов, проводятся обыски по месту жительства иерархов и клириков, — говорится в письме. — Духовенство подвергается грубому давлению посредством унизительных допросов со стороны специальных служб, давлению экзальтированной толпы, зачастую объединяющей раскольников с самыми экзотическими язычниками и людьми, вообще чуждыми всякой веры».

В документе подчеркивается, что фиксируются случаи арестов и избиения священнослужителей Украинской Православной Церкви, кощунства над святынями, продолжаются судебные процессы против ряда архипастырей канонической Церкви. Так, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий «по настоящее время находится под домашним арестом, а митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан осужден на пять лет лишения свободы».

В циркулярном письме также отмечается, что общины Украинской Православной Церкви изгоняются из храмов и монастырей, «Киево-Печерская лавра находится под угрозой закрытия, ее наместник митрополит Вышгородский Павел, ранее находившийся в следственном изоляторе, в настоящее время пребывает под домашним арестом».

«По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви прошу всех вас, дорогие владыки, вслед за Архиерейским Совещанием, прошедшим 19 июля 2023 года, призвать духовенство, монашествующих и мирян вверенных Вашему попечению епархий возносить сугубые молитвы о Преосвященных архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах Украинской Православной Церкви, которые вопреки угрозам, клевете и преследованиям стремятся к сохранению церковного единства, наипаче же о тех, кто являет исповеднический подвиг, мужественно возвышая свои голоса в защиту этого единства», — призвал управляющий делами Московской Патриархии.

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