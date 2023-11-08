Митрополит Тихон (Шевкунов): Все строительные работы на объектах в Печорах и Псковской области будут доведены до конца

4 ноября 2023 года председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) по приглашению митрополита Псковского Арсения побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и Пскове, где совершил богослужение и принял участие в совещании по поводу строительный работ, ранее начатых в Печорах и Псковской области, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на АНО «Возрождение».

Большое совещание прошло под председательством владыки Арсения. В заседании также приняли участие секретарь и заведующий канцелярией Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев и иерей Александр Короплясов, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, председательница областного комитета по культуре Ольга Тимофеева, заместительница председателя комитета по образованию Татьяна Лозницкая, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко и другие.

Участники совещания обсудили состояние дел по многочисленным проектам, реализуемым в настоящее время в Псковской митрополии: ремонту и реставрации храмов и монастырей, в том числе объектов культурного наследия федерального значения, а также православных просветительских и благотворительных центров. Были поставлены задачи подрядчикам, проектировщикам и руководителям подразделений.

Затем такое же совещание было проведено в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре по проектам, связанным с реставрацией обители, реконструкцией города Печоры и с православными молодежными и культурными проектами, которые реализуются вокруг Псково-Печерского монастыря.

Всего с 2018 года в Псковской митрополии в строительстве, ремонте и проектировании находились и находятся 306 объектов. Из них проектные работы завершены по 192 объектам, дефектные ведомости составлены на 82 объекта, а строительные и ремонтные работы завершены по 133 объектам. Сейчас в проектировании находятся 32 объекта, а строительные и ремонтные работы проводятся по 141 объекту.

К настоящему времени противоаварийные и реставрационные работы завершены по семи объектам, в том числе по укреплению склонов Псково-Печерского и Снетогорского монастырей и по реставрации могилы Александра Пушкина в Святогорском монастыре.

Строительные и ремонтные работы завершены в настоящий момент по 90 объектам. В том числе произведен комплекс работ по сохранению температурно-влажностного режима Богом зданных пещер Псково-Печерского монастыря, комплекс мероприятий по сохранению более чем 600-летнего дуба на Святой горке Псково-Печерского монастыря. Работы завершены в здании Псково-Печерской духовной семинарии, монастырской гостинице, кафе «Несвятые святые», трапезной на смотровой площадке, Паломническом центре Псково-Печерского монастыря, включая спорткомплекс и рыбное хозяйство, коровнике Псково-Печерского монастыря и других объектах.

Построены новый корпус монастырской гостиницы, детский игровой город со спортивными площадками в паломническом центре, новый гостиничный комплекс в паломническом центре из 40 отдельных коттеджей для паломников, введено в эксплуатацию девять объектов федерального молодежного лагеря «Истоки» на 350 человек, новый храм святителя Луки на территории городской больницы города Пскова, приходские дома для целого ряда храмов Пскова и Псковской области и другие объекты.

В проектировании для реставрации в настоящее время находятся 27 объектов, в том числе пещеры Псково-Печерского монастыря, историческое здание Псковской духовной семинарии, в которой учился святитель Тихон, Патриарх Московский и Всероссийский, и другие объекты в монастырях, храмы и постройки.

В проектировании для строительства в настоящее время находятся пять объектов, в том числе новый братский корпус Псково-Печерского монастыря, исторический парк «Россия — моя история» и музей христианства в Пскове.

В реставрации на разных стадиях в настоящий момент находятся 35 объектов, в том числе храмы, башни, стены и постройки Псково-Печерского монастыря, Свято-Троицкий кафедральный собор и колокольня Троицкого собора, Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Иоанно-Предтеческий Савво-Крыпецкий монастырь, Святогорский Свято-Успенский монастырь в Пушкинских Горах.

Строительные и ремонтные работы проводятся сейчас на 50 объектах, в том числе строится медицинский диагностический центр и социальный центр для бабушек и дедушек в Печорах, 39 объектов нового круглогодичного детского лагеря «Печоры» — филиала «Артека», рассчитанный на одновременное размещение 350 детей в каждый заезд, трапезная Псково-Печерской духовной семинарии, православная гимназия во Пскове, детская школа искусств в Печорах, молочный завод в Печорах и другие объекты.

12 объектов будут сданы после завершения реставрации уже до конца текущего года.

Отдельно стоит сказать о реконструкции города Печоры, приуроченной к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Речь идёт не о церковных постройках, а именно о самом городе, на благоустройство которого по благословению митрополита Тихона и решению Духовного собора братии Псково-Печерского монастыря были направленные все полученные к 550-летию монастыря средства.

В рамках этой работы представлена концепция развития города Печоры, завершены проектные работы по 11 объектам, уже завершены строительные и ремонтные работы на 36 объектах: отреставрированы 34 фасада зданий, благоустроена Соборная площадь и парк с фонтаном. Также завершены работы на канализационно-насосной станции и водопроводных, электрических и тепловых сетей города Печоры. Капитально отремонтированы две многокилометровые дороги, ведущие к Печорам от Рижское шоссе.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Общественного совета при министерстве просвещения России митрополита Тихона на средства Минпросвещения впервые за много десятилетий произведен ремонт во всех трех школах города Печоры.

Строительные и ремонтные работы в настоящее время ведутся на 56 городских объектах, это в том числе капитальный ремонт 21 многоквартирного дома, благоустройство 16 дворовых, девяти общественных территорий и Октябрьской площади, двух молодежных парков, автовокзала и других объектов. Их сдача планируется к концу текущего года.

Также до конца текущего года или до лета следующего года будут отремонтированы все городские сети, которые включены в первый этап реконструкции. Тогда же должен быть сдан в эксплуатацию дом для престарелых «Дворец для бабушек и дедушек» в Печорах.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Тихон будет оказывать содействие Псковской митрополии по завершению начатых проектов. Владыка уже обещал, что все работы будут доведены до конца.

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