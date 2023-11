6 ноября 2023 года кинофестиваль Great Lakes Christian Film Festival (GLCFF-2023) в США объявил победителей, среди которых оказался документальный фильм «Святой Архипелаг». Русская кинолента победила в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории «Международные документальные фильмы». Фильм также завоевал главную награду, Best of the Fest, и был признан «Самым лучшим фильмом кинофестиваля», сообщает газета «Известия».

Как отметил автор сценария и режиссёр фильма Сергей Дебижев, «Святой Архипелаг» обращён напрямую к душе и сердцу человека, в картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Эти смыслы близки каждому, независимо от того, в какой стране он живёт, а потому нет ничего удивительного в том, что русская картина пришлась по душе американцам.

«Феноменальный успех фильма в России и в мире свидетельствует о том, что человек всё-таки остаётся живым, чувствующим, ищущим света, несмотря на попытки затянуть его в холодное, цифровое, виртуальное будущее. „Святой Архипелаг“ — первый по-настоящему масштабный фильм на духовно-религиозную тему. Мы видим мир не как физический объект, а как Божественное творение. Известно же, что Россия живёт не во времени, а в вечности, и в этом наша сила, это иная модель бытия», — подчеркнул он.

В свою очередь, продюсер и один из основателей кинокомпании «Два капитана», сопродюсер фильма «Святой Архипелаг» Михаил Скигин назвал победу картины на фестивале GLCFF-2023 не только триумфом съёмочной группы, но и победой культурной дипломатии.

«Несмотря на демонизацию нашей родины международной пропагандой, американцы увидели Россию как очень красивую страну, в которой живут сильные духом люди и уважают традиционные ценности. Мы смогли достучаться впрямую до сердец зрителей и кинокритиков в США. Когда мы отправляли наш фильм на международные фестивали, не очень-то верили в успех. Но на сегодняшний день картина получила уже более 30 наград и номинаций в таких странах, как Италия, Греция, США, Австралия, Индия, Сингапур, Сербия, Бразилия, Кипр и даже Королевство Бутан. Фильм стал лидером по просмотрам на кинофестивале Russian Film Festival в Бразилии, проведенном в августе этого года Роскино. Так что можно с уверенностью сказать — синдрома „отмены культуры“ не существует», — заявил он.

При этом музыкант, композитор, создатель музыки к фильму «Святой Архипелаг» Вячеслав Бутусов назвал картину очень своевременной и уместной, «особенно на фоне всех последних событий». «В этом фильме святые отцы говорят слова истины о вечности и о нынешнем миропорядке. Здесь звучат ответы на многие вопросы, будоражащие умы человечества <…> Фильм наполнен атмосферой мира и покоя, потому что в душах братьев монахов Соловецкого монастыря царят мир и покой. Это то, о чем мы сейчас все должны молиться», — подчеркнул Бутусов.

Поздравили с победой съемочную группу и продюсеров кинокомпании «Два Капитана» и организаторы мероприятия. «В 2023 году в конкурсе были представлены очень сильные фильмы, и отбор был непростым. За последние несколько лет уровень картин — и в плане повествования, и художественного исполнения — действительно очень сильно вырос. Вот почему выбор проекта для присуждения премии Best of the Fest в этом году был, наверное, самым сложным за всю историю работы кинофестиваля. Поздравляем съемочную группу и продюсеров кинокомпании „Два Капитана“ с тем, что они были выбраны лучшим фильмом GLCFF-2023», — говорится на сайте фестиваля.

Great Lakes Christian Film Festival — кинофестиваль фильмов христианской направленности, который проводится с 2014 в США в городе Буффало, штат Нью Йорк. За время работы фестиваля в нем приняло участие более 500 кинолент более чем из 20 стран.

