Бюст военного священника, погибшего на Донбассе, был установлен рядом с храмом при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе…

8 ноября 2023 года председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл открыл и освятил бюст протоиерея Михаила Васильева, погибшего при исполнении пастырского долга в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе, сообщает сайт Синодального отдела.

Мемориал был создан на территории храма вмц. Варвары и прп. Илии Муромца в посёлке Власиха Московской области, при штабе Ракетных войск стратегического назначения, где многие годы был настоятелем отец Михаил.

«Отец Михаил показал всем военным священникам, которых сегодня много на передовой, настоящий пример ревностного служения. Он показал и военнослужащим пример чести и отваги, постоянно говоря о мотивации, почему мы должны быть там. Подтверждая свои слова, он и сам, не раздумывая, ринулся туда. Вот такой он — ничего не боялся. И таким он ушёл», — отметил владыка Кирилл.

Вместе с архипастырем на открытии памятника присутствовали командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин, глава городского округа Власиха Герман Потапчук, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Денис Майданов, герой Советского Союза монах Киприан (Бурков), родные и близкие протоиерея Михаила Васильева, клирики и верующие Москвы и Подмосковья.

Русская линия