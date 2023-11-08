2 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд Киева постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы Митрополии УПЦ и оставил в силе решение Киевского окружного административного суда от 15.05.2023, где говорилось о законности действий Минкульта по принудительному переименованию епархиальных структур, монастырей и общин Украинской Православной Церкви в Русскую Православную Церковь в Украине. Решение опубликовано в едином судебном реестре, сообщает СПЖ.

В документе сказано, что вначале 2019 года Киевская Митрополия УПЦ обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, где просила аннулировать приказ Минкульта № 37 от 25.01.2019 о проведении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций подпадающих под действие закона о переименовании (норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»). Также в УПЦ требовали от Минкульта отозвать публикацию на сайте от 26.01.2019 с перечнем структур УПЦ, подлежащих переименованию, а также соответствующую публикацию в официальном издании «Урядовий кур'єр».

28.03.2019 года Окружной административный суд начал разбирательство по делу № 640/4748/19, где третьей стороной выступили все епархиальные управления и монастыри УПЦ. В 2023 году Окружной административный суд был упразднен, вместо него дело взял Киевский окружной административный суд. 15.05.2023 года он полностью отказал УПЦ в удовлетворении административного иска.

Киевская митрополия, Киево-Печерская и Почаевская лавры, а также Флоровский монастырь подали апелляционные жалобы. 8.09.2023 года Шестой апелляционный суд Киева начал производство. Ходатайство об открытом судебном заседании суд отклонил. Итоговое решение было выслано участникам разбирательства в письменной форме. В нем сказано, что апелляционные жалобы структур УПЦ суд постановил оставить без удовлетворения, а решение Киевского окружного административного суда от 15.05.2023 — без изменений.

Апелляционный суд аргументировал свое решение тем, что Минкульт в своей деятельности опирался на принятый при Порошенко закон (№ 2662-VIII) про внесение изменений в статью 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» о названии религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которого находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно покупавшей часть территории Украины".

В нем по факту утверждается, что УПЦ может быть признана частью РПЦ в случае присутствия одного из следующих признаков.

1. В уставе УПЦ есть указания на вхождение в структуру РПЦ.

2. В уставе РПЦ содержатся указания на вхождение в её состав УПЦ.

3. В уставе РПЦ есть указания про обязательное вхождение в ее структуру иерархов УПЦ.

В тексте говорится, что «анализ изложенных норм дает основания для вывода, что в случае наличия определенных частью восьмой статьи 12 Закона № 987-XII признаков, религиозная организация (объединение) обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отражать принадлежность к религиозной организации (объединения) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения)». В случае неисполнения священники УПЦ не будут допускаться в формирования ВСУ. Также структуры УПЦ будут подпадать под действие «других ограничений, предусмотренных законом».

Суд проанализировал экспертизу Минкульта уставов УПЦ и РПЦ и назвал ее такой, что «отвечает действительным обстоятельствам». В то же время в экспертизе использовались положения устава УПЦ до 27.05.22, положения которого сегодня уже недействительны.

Тем не менее, суд указал, что структуры УПЦ «входят в состав религиозного объединения „УПЦ“, которое, в свою очередь, является частью РПЦ (признак 1), руководствуется решениями органов управления РПЦ (признак 2), а полномочные представители УПЦ входят в органы управления РПЦ (признак 3)».

В решении апелляционного суда сказано, что в течение тридцати дней оно может быть обжаловано в Верховном Суде.

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