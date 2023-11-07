7 ноября 2023 года, в очередную годовщину Октябрьской революции, у входа во II Донской кадетский корпус имени Государя Николая II в Ростове-на-Дону был торжественно открыт и освящён памятник злейшему врагу большевиков, одному из первых Георгиевских кавалеров Великой войны, главнокомандующему Русской Армией в 1920 году, генерал-лейтенанту барону Петру Врангелю, сообщает Lenta.Ru.

Инициатива создания и установки монумента принадлежит историко-просветительскому обществу имени Императора Александра III. Памятник был открыт при поддержке директора кадетского корпуса полковника Павла Корчагина и представителей казачьей бригады «Дон», воины которой в настоящее время принимают участие в ожесточённых боях по защите Донбасса.

Средства на монумент собрали простые ростовчане. Над проектом работала скульптор Виктория Тищенко. Она же ранее создала бюст другого героя Белого движения — графа Келлера.

«Пётр Николаевич не только до последнего воевал за Великую, Свободную, Единую и Неделимую Россию. Но и обеспечил эвакуацию всех, кто не захотел быть уничтоженным во время красного террора в Крыму», — напомнили в казачьей бригаде.

Как подчеркивается на официальной странице казачьей бригады «Дон», соратники Врангеля неоднократно предупреждали об опасности украинского сепаратизма, отторжении русских земель «хоть под видом советской УССР, хоть антисоветской». Вместе с Петром Врангелем они настаивали на единстве «исторической России», а потому установка памятник Врангелю сегодня как никогда актуальна.

Отметим, что установленный в Ростове-на-Дону памятник — не первый монумент, посвященный барону Врангелю. Первый в России памятник Черному барону был открыт в Керчи, а в Калининградской области есть посвященная Врангелю мемориальная доска.

Нельзя не заметить, что совсем недавно в Новочеркасске также состоялось торжественное освящение бронзовой мемориальной доски ещё одному белому генералу — атаману Алексею Каледину.

Русская линия