Украинские власти, отобравшие обитель у верующих УПЦ, заявили о том, что монашествующие якобы могли похитить или подменить часть мощей…

Святые нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских будут подвергнуты тщательной «инвентаризации» и «экспертизе». Так украинские чиновники, ранее отобравшие Киево-Печерскую обитель у верующих УПЦ, хотят убедиться, что монашествующие не похитили и не подменили останки. Об этом в интервью Telegraf заявил генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, сообщает портал «Православная жизнь».

Необходимость «экспертизы» он пояснил подозрением «со стороны общества», «что какая-то часть святынь была либо подменена, либо похищена».

«Чтобы дать ответ на этот вопрос и закрыть его, Министерство культуры вместе со специалистами разных отраслей проведёт экспертизу, проверит эти святыни на подлинность. Мы хотим, чтобы потом не было к нам никаких обвинений, что мы храним не те святыни или что они украдены», — сказал Остапенко.

По его мнению, «при правильной организации» проверку мощей можно провести за полгода.

«Современные методы это позволяют. Конечно, это непросто. Нужно будет приобщать монахов, хранящих и почитающих эти святыни и имеющих право совершать манипуляции с мощами», — сказал Остапенко.

Он добавил, что Украинское государство, передавшее в своё время монастырю мощи и другие святыни, «сейчас должно полностью восстановить над ними контроль».

В пещерах Святой Успенской Киево-Печерской Лавры почивают мощи 122 преподобных отцов и святителей. Несколько раз в год монахи совершают их переоблачение.

Информация о вывозе мощей из Лавры вбрасывается через СМИ с 2020 года. С опровержением этих слухов выступал наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, ныне пребывающий под арестом.

В марте 2023 года в Ближних и Дальних пещерах работала комиссия Минкульта, которая проверяла «наличие, сохранность и состояние хранения культурных ценностей». Тогда нарушений со стороны монастыря обнаружено не было. Тем не менее, чиновники не оставляют попыток обвинить монашествующих в святотатстве.

Русская линия