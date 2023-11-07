О конфликте президента Украины Владимира Зеленского и крайне популярного среди украинцев главнокомандующего Вооружённых силу Украины генерала Валерия Залужного, весь последний год не говорил только ленивый.

Зеленский в связи повальной коррупцией в стране и провалом контрнаступления начал стремительно терять свою популярность, и теперь он не знает, что ему делать с непокорным военным. Причём если раньше на Банковой готовы были терпеть главкома, то теперь грядут президентские выборы, и ситуация приобретает взрывоопасный характер.

Команда Зеленского готова включить в свой состав главкома ВСУ, однако тот упрямится и хочет воспользоваться своей популярностью, чтобы самому побороться за власть. А потому нет ничего удивительного в том, что Офис Президента Украине перешёл от слов к делу.

3 ноября 2023 года своего поста лишился командующий Силами специальных операций Украины генерал Виктор Хоренко. Причём о своей отставке он узнал из СМИ. «Общался с Залужным, который также объяснить мне этого не смог», — заявил он.

6 ноября в Киевской области при странных обстоятельствах от взрыва гранаты погиб ближайший помощник главкома Вооруженных сил Украины майор Геннадий Частяков. Причём многие на Украине прямо указывали, что это чёрная метка Офиса Президента для Залужного.

Характерно, что уже 7 ноября украинское инфопространство сотрясла публикация депутата Рады Владимира Арьева о возможной отставке самого главкома ВСУ. Якобы министр обороны и соратник Зеленского Рустем Умеров уже подал такое ходатайство. Правда, позднее Арьев от своих слов отказался, однако дыма без огня не бывает.

Внутриполитическая напряжённость на Украине достигла своего предела, за которым может последовать неожиданный поход украинских военных на Киев. Россия такой поход уже пережила, переживёт ли его Украина, неизвестно.

Русская линия