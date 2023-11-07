Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2023

В «ПЦУ» объявили юлианский календарь русским календарём
Глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что «ПЦУ» отказалась от старого стиля только потому, что его Киеву якобы навязала Москва…

Епифаний ДуменкоГлава украинских раскольников Епифаний Думенко в интервью иностранной прессе заявил, что «ПЦУ» отказалась от древнего юлианского календаря и перешла на новоюлианский стиль не из соображений большей точности данного летоисчисления, а исходя из сугубо политических мотивов и русофобских представлений своих представителей, сообщает СПЖ.

Так, Думенко рассказал, что юлианский календарь украинцам якобы навязала Россия и украинское общество ощущает потребность отдалиться от всего русского. Он заверил, что календарную реформу восприняли в украинском обществе очень позитивно. Причём до такой степени, что он «даже не ожидал».

Отвечая на вопрос журналистки, в чём важность перехода на новый стиль, Думенко сообщил, что «сейчас время воплощать такие реформы в жизнь».

«Мы должны отдаляться от всего российского, того, что было на протяжении столетия нам навязано. И потому общество очень остро ощущает эту потребность отдаления от всего российского и приближения к европейскому», — сообщил Думенко.

Отметим, что юлианского календаря в настоящее время, помимо Русской Православной Церкви, придерживаются Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская Православные Церкви, а также Святая Гора Афон. До недавнего времени по юлианскому календарю жили также украинские униаты.

Русским людям, конечно, приятно узнать, что юлианский календарь называют русским календарём, однако, с сожалением приходится признать, что это не так. Это достояние всего православного мира.

Русская линия

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В «ПЦУ» объявили юлианский календарь русским календарём
Глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что «ПЦУ» отказалась от старого стиля только потому, что его Киеву якобы навязала Москва...

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