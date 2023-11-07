Глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что «ПЦУ» отказалась от старого стиля только потому, что его Киеву якобы навязала Москва…

Глава украинских раскольников Епифаний Думенко в интервью иностранной прессе заявил, что «ПЦУ» отказалась от древнего юлианского календаря и перешла на новоюлианский стиль не из соображений большей точности данного летоисчисления, а исходя из сугубо политических мотивов и русофобских представлений своих представителей, сообщает СПЖ.

Так, Думенко рассказал, что юлианский календарь украинцам якобы навязала Россия и украинское общество ощущает потребность отдалиться от всего русского. Он заверил, что календарную реформу восприняли в украинском обществе очень позитивно. Причём до такой степени, что он «даже не ожидал».

Отвечая на вопрос журналистки, в чём важность перехода на новый стиль, Думенко сообщил, что «сейчас время воплощать такие реформы в жизнь».

«Мы должны отдаляться от всего российского, того, что было на протяжении столетия нам навязано. И потому общество очень остро ощущает эту потребность отдаления от всего российского и приближения к европейскому», — сообщил Думенко.

Отметим, что юлианского календаря в настоящее время, помимо Русской Православной Церкви, придерживаются Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская Православные Церкви, а также Святая Гора Афон. До недавнего времени по юлианскому календарю жили также украинские униаты.

Русским людям, конечно, приятно узнать, что юлианский календарь называют русским календарём, однако, с сожалением приходится признать, что это не так. Это достояние всего православного мира.

Русская линия