Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2023

Отец Федор Лукьянов: Запрет на совершение абортов в частных клиниках — это шаг к наведению порядка в этой области
Инициативы законодателей по ограничению абортов основаны на заботе о здоровье женщин, отметил глава Патриаршей комиссии…

Иерей Федор ЛукьяновПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая 3 ноября 2023 года на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», заявил, что намерение российских властей запретить частным клиникам совершать аборты — это один из шагов по наведению порядка в этой области, что неминуемо должно положительной сказаться на здоровье женщин, сообщает сайт Патриаршей комиссии.

Инициатива о переводе всех абортов в государственные клиники обсуждается депутатами всех фракций в Государственной Думе и может быть внесена на рассмотрение депутатов в ближайшее время, сообщил депутат Дмитрий Гусев. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что в парламенте идет работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей.

«Предлагая ограничить аборты в частных клиниках сегодня законодатель исходит из интересов женщин, наведения порядка в отрасли. И мы поддерживаем такие инициативы законодателей. <…> Трудно себе представить, сколько государство тратит на лечение женщин, лечение рака, в том числе рака молочной железы, который является во многом последствием абортов, — это конвейер на здоровье женщины», — сказал иерей Фёдор Лукьянов.

По его словам, женщины сталкиваются с постабортным синдромом, который «часто является причиной различного рода расстройств». «Я не знаю ни одной женщины, которая пожалела бы и впала бы депрессию от рождения ребенка, но знаю множество женщин, которые получили самые тяжелые моральные и духовные травмы от абортов, вплоть до самых печальных последствий. Отсюда и наша обеспокоенность ужасающей эпидемии абортов нашей стране», — сказал священник.

Также он отметил, что «подло наживаться на горе, смятении и страхе женщины». «Все ограничения должны сочетаться с мерами стимулирования. Поэтому с момента постановки на учёт по беременности женщина должна получать сегодня как минимум два минимальных размера оплаты труда: один на себя, а другой на нового человека, который должен явиться в мир», — заключил председатель Патриаршей комиссии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Ростове-на-Дону установили памятник барону Петру Врангелю
Монумент злейшему врагу большевиков был торжественно открыт в день очередной годовщины Октябрьского переворота...

Отец Федор Лукьянов: Запрет на совершение абортов в частных клиниках — это шаг к наведению порядка в этой области
Инициативы законодателей по ограничению абортов основаны на заботе о здоровье женщин, отметил глава Патриаршей комиссии...

Чиновники украинского Минкульта проведут «инвентаризацию» мощей святых Киево-Печерской Лавры
Украинские власти, отобравшие обитель у верующих УПЦ, заявили о том, что монашествующие якобы могли похитить или подменить часть мощей...

В «ПЦУ» объявили юлианский календарь русским календарём
Глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что «ПЦУ» отказалась от старого стиля только потому, что его Киеву якобы навязала Москва...

Внутриполитическая напряжённость на Украине достигла своего предела
В Киеве в результате взрыва гранаты погиб ближайший соратник главкома ВСУ Валерия Залужного...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем композитора П.И.Чайковского и годовщину трагического Октябрьского переворота...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика