Отец Федор Лукьянов: Запрет на совершение абортов в частных клиниках — это шаг к наведению порядка в этой области

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая 3 ноября 2023 года на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», заявил, что намерение российских властей запретить частным клиникам совершать аборты — это один из шагов по наведению порядка в этой области, что неминуемо должно положительной сказаться на здоровье женщин, сообщает сайт Патриаршей комиссии.

Инициатива о переводе всех абортов в государственные клиники обсуждается депутатами всех фракций в Государственной Думе и может быть внесена на рассмотрение депутатов в ближайшее время, сообщил депутат Дмитрий Гусев. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что в парламенте идет работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей.

«Предлагая ограничить аборты в частных клиниках сегодня законодатель исходит из интересов женщин, наведения порядка в отрасли. И мы поддерживаем такие инициативы законодателей. <…> Трудно себе представить, сколько государство тратит на лечение женщин, лечение рака, в том числе рака молочной железы, который является во многом последствием абортов, — это конвейер на здоровье женщины», — сказал иерей Фёдор Лукьянов.

По его словам, женщины сталкиваются с постабортным синдромом, который «часто является причиной различного рода расстройств». «Я не знаю ни одной женщины, которая пожалела бы и впала бы депрессию от рождения ребенка, но знаю множество женщин, которые получили самые тяжелые моральные и духовные травмы от абортов, вплоть до самых печальных последствий. Отсюда и наша обеспокоенность ужасающей эпидемии абортов нашей стране», — сказал священник.

Также он отметил, что «подло наживаться на горе, смятении и страхе женщины». «Все ограничения должны сочетаться с мерами стимулирования. Поэтому с момента постановки на учёт по беременности женщина должна получать сегодня как минимум два минимальных размера оплаты труда: один на себя, а другой на нового человека, который должен явиться в мир», — заключил председатель Патриаршей комиссии.

Русская линия