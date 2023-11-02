Сегодня, в день памяти Императора Александра III, в Вознесенском войсковом казачьем соборе Новочеркасска состоялось торжественное освящение бронзовой мемориальной доски атаману Алексею Каледину. Доска была изготовлена попечением Скобелевского комитета при поддержке движения «Белое дело» и передана ими в дар войсковому собору.

Освящение памятного знака совершил настоятель собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении многочисленного духовенства Новочеркасска. На богослужении в этот день присутствовал депутат Государственной Думы, герой Луганской народной республики, кавалер ордена Мужества Виктор Водолацкий. В торжествах также приняли участие члены Попечительского совета Донского кадетского казачьего корпуса имени Императора Александра III, кадеты и казаки Всевеликого Войска Донского.

После освящения доски «Русская линия» взяла у Виктора Петровича короткое интервью:

— Известно, что мемориальная доска была изготовлена по инициативе Скобелевского комитета и движения «Белое дело» ко дню рождения атамана Алексея Каледина. Почему именно сегодня состоялось её освящение?

— Конечно, само это событие приурочено ко дню рождения донского атамана Каледина, иначе и быть не могло. Это человек, память которого мы чтим на территории всего Всевеликого войска Донского. Он навсегда вписал своё имя в историю нашего войска. Что же касается вашего вопроса, то сегодня также отмечается день памяти Государя Александра III, и у нас в столице Донского казачества — Новочеркасске проходил Попечительский совет, который связан с юбилейными датами Донского казачьего кадетского корпуса имени Императора Александра III. Поэтому мы решили совместить эти два события, и фактически весь Совет был сегодня на освящении мемориальной доски в соборе. Были атаманы, были казаки, были члены Совета.

— В советские годы имя атамана Каледина было оболгано и забыто. А как сейчас обстоят дела? Можно ли сказать, что этот донской атаман является образцом для воспитания молодых казаков?

— Учитывая, что сегодня на Дону развивается система непрерывного казачьего образования, наш Войсковой собор посещают кадеты со всей территории Всевеликого Войска Донского. Естественно, они должны знать правду о героическом и трагическом прошлом донских казаков и их атаманов. А Алексей Каледин — это первый избранный на Большом Круге войсковой атаман после 200-летнего перерыва.

Это человек, который отдал свою жизнь за то, чтобы казаки не делились на красных и белых, чтобы не было братоубийственной Гражданской войны. Каледин как раз стоял на этих устоях. Он не мог понять и поверить в то, что казаки, которые вместе воевали в одних сотнях, в одних кавалерийских казачьих полках, могли потом развернуть свои шашки друг против друга.

Известно также, что во времена Первой мировой войны генерал Каледин готовил и непосредственно участвовал со своей Восьмой армией в Брусиловском прорыве, поэтому все казаки знают, что это боевой генерал, который не раз проявлял свой героизм не на словах, а на деле. Каледин навсегда вошёл в историю Русской Императорской армии и Донского казачества. И потому наши кадеты со всем вниманием изучают историю этого донского атамана. Для нас, для казаков, это символ. Символ и для сегодняшнего казачества, и для наших кадетов, для будущего. Каледин — это атаман, который не хотел деления, дробления казаков. Он всегда был за Единую и Неделимую Россию, за единое Казачье войско, за единое казачье братство.

— Планируются ли ещё какие-то мероприятия, связанные с именем Каледина на Дону? Скобелевский комитет, к примеру, неоднократно поднимал вопрос о возвращении исконного исторического названия родному хутора Каледина, который до сих пор носит имя большевика Блинова.

— Во-первых, хотел бы сказать, что у нас постоянно проходят мероприятия, связанные с вкладом Каледина в историю Всевеликого Войска Донского. Кадеты в наших учебных заведениях, к примеру, участвуют конкурсах написания эссе на тему судьбы и служения атамана Каледина.

Во-вторых, мы присваиваем кадетским классам имена тех донских атаманов, которые родились в том или ином округе, и у нас есть классы и учебные заведения, которые будут названы в честь Каледина. Поэтому его имя будет увековечено в исторических сегодняшних названиях образовательных учреждений.

Кроме того, сегодня командование казачьих подразделений «Дон», «Маныч», «Аксай», которые сражаются в СВО на Донбассе, и заместитель командира Добровольского корпуса, атаман Союза казаков и воинов России и зарубежья казачий полковник Николай Дьяконов планируют учреждать грамоты лучшим подразделениям, которые будут носить имена Платова, Бакланова, Орлова-Денисова, Грекова, и, естественно, атамана Каледина.

Поэтому по всему спектру нашей сегодняшней жизни мы возрождаем и очищаем имя Каледина от той советской пропаганды, которая была распространена в безбожные советские годы. Мы знаем, что Каледин — это герой Донской земли и Российской империи.

Русская линия