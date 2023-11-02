В США и Европе всё чаще обращают внимание на гонения против УПЦ

После провала украинского контрнаступления и разочарования западной аудитории в возможностях ВСУ в зарубежной прессе стали всё чаще появляться публикации с критикой украинских властей и в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с этим в западных СМИ появились сообщения и о притеснениях Украинской Православной Церкви.

Так, американский политический деятель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил своё возмущение действиями украинских властей в отношении УПЦ. Политик считает, что Украина не может называться демократичной страной, если в ней происходят гонения на Церковь. Об этом он сказал в эфире телешоу «Пирс Морган. Без цензуры», передаёт портал Raskolam.net.

«Это не демократическая страна! Украина — не демократическая страна. Посмотрите, что они (украинская власть, — ред.) сейчас делают с Украинской православной церковью», — подчеркнул политик во время дискуссии с телеведущим.

В свою очередь, известный американский телеведущий Такер Карлсон также осудил давление украинских властей на Украинскую Православную Церковь. А депутат Европейского парламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсель де Грааф заявил, что обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на притеснения украинскими властями Украинской Православной Церкви.

Чиновник считает, что Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку в стране нарушаются права человека, сообщает РИА Новости. «Украина нарушает верховенство закона и права человека. Украина никогда не должна стать членом ЕС», — написал де Грааф на своей странице в соцсети, комментируя закон о запрете УПЦ.

Кроме того, де Грааф сообщил, что вместе с другим депутатом Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Иоахимом Кусом обратился в Еврокомиссию с призывом принять меры для защиты Украинской Православной Церкви от давления со стороны правительства Украины.

В своем обращении евродепутаты отметили, что украинское правительство «оказывает все большее давление на УПЦ, которая исторически играла центральную роль в духовной жизни украинского общества».

«Члены Европарламента надеются, что Еврокомиссия внимательно рассмотрит эту ситуацию и примет необходимые меры для защиты свободы вероисповедания и прав конфессий на Украине», — говорится в обращении.

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