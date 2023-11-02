В Иерусалимском Патриархате осудили это нападение и потребовали немедленно прекратить боевые действия на Святой Земле…

Иерусалимский Патриархат выступил с заявлением, в котором осудил обстрел израильскими военными православного культурного центра в районе Тель-Аль-Хава в секторе Газа 31 октября 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Это нападение представляет собой яркое воплощение неоправданной решимости Израиля уничтожить гражданскую инфраструктуру и центры социальных услуг, а также убежища для гражданских лиц, оказавшихся в осажденном анклаве», — сказано в заявлении.

Отмечается, что за три недели разрушительного конфликта израильские военные нанесли удары по 19 местам отправления культа, включая мечети и церкви, в секторе Газа.

«Такие нападения на гражданское население, особенно на детей, и преднамеренное разрушение гражданской инфраструктуры не могут быть оправданы рациональными или гуманитарными соображениями и фундаментально противоречат даже самым элементарным моральным ценностям», — сказано в заявлении.

Иерусалимский Патриархат в очередной раз потребовал немедленно прекратить боевые действия на Святой Земле и призвал международное сообщество вмешаться и помочь конфликтующим сторонам найти решение.

«Во времена кризиса и невзгод мы обращаемся к словам Псалма 34:18, которые напоминают нам, что „Господь близок к сокрушенным сердцем и спасает сокрушенных духом“. Мы молимся за мир, справедливость и скорейшее прекращение страданий в секторе Газа», — сказано в заявлении.

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