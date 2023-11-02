Болгарские власти, очевидно, по команде из США продолжают свои хамские выпады против Русской Православной Церкви и в ближайшее время намерены оспорить в суде право собственности на русский храм святителя Николая, который является подворьем и официальным представительством Московского Патриархата в Софии и принадлежит России, сообщает Благовест-инфо.

Обратиться в суд Министерству регионального развития и благоустройства Болгарии рекомендовали болгарская прокуратура.

«Проверка прокуратуры установила, что есть основание оспорить в суде право собственности на храм», — привело Болгарское национальное радио слова главы ведомства Андрея Цекова по итогам встреч с и. о. главного прокурора страны Бориславом Сарафовым. Цеков уточнил, что экспертам министерства необходимо около месяца для оценки представленных прокуратурой документов, затем будет принято соответствующее решение.

В сентябре Государственное агентство национальной безопасности выдворило из страны трех представителей Русской Православной Церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом (Змеевым). В связи с физической невозможностью продолжать работу русская церковь в Софии была закрыта до прибытия нового настоятеля. Священный Синод РПЦ назначил на эту должность клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука. Он должен прибыть в болгарскую столицу в ноябре.

Тем не менее, болгарские чиновники не унимаются.

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