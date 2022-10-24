В организации выразили недоумение, почему казачий хутор Каледин на Дону до сих пор носит название предателя казачества Блинова…

8 октября 2022 года, в Марковский праздник и день преподобного Сергия Радонежского, в Покровском пределе Свято-Вознесенского войскового собора по инициативе Скобелевского комитета была установлена мемориальная бронзовая доска работы народного художника России Владимира Суровцева, посвящённая генералу Маркову. На церемонии открытия прозвучал призыв к казакам Дона установить аналогичную мемориальную доску генералу Каледину, которого также, как и генерала Маркова, отпевали в этом войсковом казачьем соборе в 1918 году.

В ходе церемонии было обращено внимание на затягивание вопроса с возвращением исконного исторического названия хутору Каледин, который до сих пор носит имя предателя казачества Блинова. Это недоумение выразили также руководители Скобелевского комитета, которые ещё в прошлом году официально обратились к депутату Государственной Думы, герою Луганской народной республики, кавалеру ордена Мужества, депутату Государственной Думы РФ В.П. Водолацкому о необходимости скорейшего переименования.

Генерал кавалерии, донской атаман Алексей Максимович Каледин (12 октября 1861 — 11 февраля 1918) родился в станице Усть-Хоперской, хуторе Каледин. Военное образование получил в Воронежском кадетском корпусе и в Михайловском артиллерийском училище, из которого после производства в чин хорунжего вышел на службу в 3абайкальскую казачью батарею.

В 1889 году закончил курс Военной академии, служил в штабе Варшавского военного округа и в должности старшего адъютанта Донского войскового штаба; три года провел в Управлении резервной пехотной бригады, после чего в 1903 году назначен на пост начальника Новочеркасского юнкерского училища. С 1910 года командовал бригадой 11-й кавалерийской дивизии, на фронт Первой мировой войны выступил во главе 12-й кавалерийской дивизии.

Назначен командующим 8-й армией в 1916 году и произведен в чин генерала от кавалерии. 23 мая 1916 года его армия прорвала фронт под Луцком и оттеснила австрийцев далеко вглубь Галиции. За руководство боевыми операциями получил высокие награды — ордена св. Георгия 4 и 3-й степеней.

Когда началась революция 1917 года генерал, по мнению своего начальника Брусилова, «потерял сердце и не понял духа времени». Революция противоречила его политическим взглядам, нарушила все его жизненные планы. Он откомандировался в Военный Совет и вскоре уехал на юг. По настоянию казаков Каледин согласился принять пост Донского атамана.

Правительство Керенского объявило донского атамана изменником революционной родины. 29 января (11 февраля по новому стилю) атаман Каледин сложил свои полномочия и в тот же день трагически погиб.

Несмотря на то, что ходили слухи о том, что генерал якобы застрелился, его похоронили со всеми воинскими почестями в Новочеркасске. Гроб с телом атамана после его кончины стоял в войсковом соборе, а отпевание совершил местный епископ Гермоген. Все последующие годы в день кончины генерала в храмах Русской Церкви служились панихиды. Таким образом, Церковь признала гибель атамана жертвой во имя Отечества.

Русская линия