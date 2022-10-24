Братия монастыря, который пострадал от военных действий, просит помочь обители пройти отопительный сезон…
Братия Успенской Святогорской лавры Донецкой епархии обратилась ко всем, у кого есть какая-либо возможность, оказать посильную помощь в сборе средств для приобретения угля на отопительный сезон 2022−2023 годов, и дизельного топлива, необходимого монастырю для работы генераторов. С 12 марта 2022 года в обители нет электроэнергии, сообщает Патриархия.Ru.
По вопросам можно обращаться к архимандриту Феофану: +38 095 673 97 95.
Реквизиты для перечисления пожертвований опубликованы на сайте обители:
1. Счёт в АО «Альфа-Банк». Валюта счёта UAH
— наименование организации: Свято-Успенский Святогрский монастырь (Лавра)
— идентификационный код ЄДРПОУ: 21 970 004
— наименование банка: АТ «Альфа-Банк» г. Киев
— IBAN: UA 07 300 346 26 007 021 470 601
— назначение платежа: благотворительная помощь.
2. Счёт в АО «ПУМБ». Валюта счёта UAH
— наименование организации: Свято-Успенский Святогрский монастырь (Лавра)
— идентификационный код ЄДРПОУ: 21 970 004
— наименование банка: АТ «ПУМБ» г. Киев
— IBAN: UA 20 334 851 26 006 155 180
— назначение платежа: благотворительная помощь.
3. Перевод на банковскую карту АО КБ «ПриватБанк». Валюта счёта UAH
— номер банковской карты MasterCard: 5168 7422 3856 4417
— получатель: архимандрит Феофан (Люкшин Олександр В’ячеславович Liukshyn Oleksandr)
— назначение платежа: благотворительная помощь для Лавры.
Переводы можно осуществлять с украинских и зарубежных банков.
4. Перевод на банковскую карту мобильного банка monobank | Universal Bank. Валюта счёта UAH
— номер банковской карты Visa: 4441 1144 4740 1108
— получатель: архимандрит Феофан (Люкшин Олександр В’ячеславович Liukshyn Oleksandr)
— назначение платежа: благотворительная помощь для Лавры.
Переводы можно осуществлять с украинских и зарубежных банков.