Братия монастыря, который пострадал от военных действий, просит помочь обители пройти отопительный сезон…

Братия Успенской Святогорской лавры Донецкой епархии обратилась ко всем, у кого есть какая-либо возможность, оказать посильную помощь в сборе средств для приобретения угля на отопительный сезон 2022−2023 годов, и дизельного топлива, необходимого монастырю для работы генераторов. С 12 марта 2022 года в обители нет электроэнергии, сообщает Патриархия.Ru.

По вопросам можно обращаться к архимандриту Феофану: +38 095 673 97 95.

Реквизиты для перечисления пожертвований опубликованы на сайте обители:

1. Счёт в АО «Альфа-Банк». Валюта счёта UAH

— наименование организации: Свято-Успенский Святогрский монастырь (Лавра)

— идентификационный код ЄДРПОУ: 21 970 004

— наименование банка: АТ «Альфа-Банк» г. Киев

— IBAN: UA 07 300 346 26 007 021 470 601

— назначение платежа: благотворительная помощь.

2. Счёт в АО «ПУМБ». Валюта счёта UAH

— наименование организации: Свято-Успенский Святогрский монастырь (Лавра)

— идентификационный код ЄДРПОУ: 21 970 004

— наименование банка: АТ «ПУМБ» г. Киев

— IBAN: UA 20 334 851 26 006 155 180

— назначение платежа: благотворительная помощь.

3. Перевод на банковскую карту АО КБ «ПриватБанк». Валюта счёта UAH

— номер банковской карты MasterCard: 5168 7422 3856 4417

— получатель: архимандрит Феофан (Люкшин Олександр В’ячеславович Liukshyn Oleksandr)

— назначение платежа: благотворительная помощь для Лавры.

Переводы можно осуществлять с украинских и зарубежных банков.

4. Перевод на банковскую карту мобильного банка monobank | Universal Bank. Валюта счёта UAH

— номер банковской карты Visa: 4441 1144 4740 1108

— получатель: архимандрит Феофан (Люкшин Олександр В’ячеславович Liukshyn Oleksandr)

— назначение платежа: благотворительная помощь для Лавры.

Переводы можно осуществлять с украинских и зарубежных банков.

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