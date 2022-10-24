Патриарх Кирилл освятил в Дивеевском монастыре Благовещенский собор, который построен на том месте, где повелел преподобный…

23 октября 2022 года, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, в ходе визита в Нижегородскую митрополию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.Ru.

На богослужение из Свято-Троицкого собора обители была принесена рака с честными мощами преподобного Серафима Саровского, который в своё время и благословил построить Благовещенский собор внутри Канавки Божией Матери.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и прочел молитву преподобному Серафиму Саровскому у раки с его честными мощами.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону Благовещения Пресвятой Богородицы. Также к Святейшему Патриарху обратилась игумения Сергия (Конкова) и преподнесла святую просфору и складень с иконами преподобного Серафима и иконой Божией Матери «Умиление».

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре начал строиться в 2012 году.

Сохранилось предание, что преподобный Серафим Саровский говорил сестрам обители о соборе в Канавке, который будет стоять на одной оси с Троицким храмом и колокольней. Попытки осуществить этот замысел были предприняты в начале ХХ века при игумении Александре (Траковской). Однако указанное преподобным Серафимом место было уже занято. В 1846 году его лжеучеником и гонителем дивеевских сестер Иваном Толстошеевым там была построена Тихвинская церковь. Священномученик Серафим (Чичагов) настаивал на том, чтобы новый собор строился на заповеданном преподобным Серафимом месте, и блаженная Параскева (Паша Саровская) тоже не благословляла закладывать храм вне Канавки.

После разгона Дивеевского монастыря в 1927 году в Тихвинской церкви была устроена паровая мельница, которая сгорела через год. В 1962 году на её фундаменте была построена кирпичная столовая школы-интерната. В марте 2011 года интернат был переведен в поселок Сатис, и вся территория, обнесенная Канавкой, перешла к монастырю. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приступили к подготовке места для строительства собора и утвердили архитектурный проект. К июню 2011 года были разобраны здания на месте будущего строительства и освобождено место для собора.

Когда строительную площадку подготовили, стало ясно, что храм должен иметь пропорции, определённые Самой Богородицей строителям Успенского собора в Киево-Печерской лавре в меру Её Пояса. Словно бы в подтверждение этого, как некогда киевским зодчим, Матерь Божия прислала в Дивеево Свой Пояс. 6 ноября 2011 года с Афона в Дивеевскую обитель был принесен ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы. Многотысячным крестным ходом ковчег со святыней был пронесен по Святой Канавке, которую, как говорил батюшка Серафим, «Сама Царица Небесная Своим Пояском измерила». Место, где намечено было возвести Благовещенский собор, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий крестообразно осенил ковчегом с Поясом.

За архитектурную основу нового собора взят храм московского Заиконоспасского монастыря — это стиль, близкий к русскому барокко, характерный для начала XVIII века, в котором выстроен первый дивеевский собор — Казанский. Пропорции Благовещенского собора определены Поясом Пресвятой Богородицы, длина которого 1,2 метра, и составляют 20 Поясов в ширину (24 метра), 30 в длину (36 метров), 50 в высоту (60 метров).

26 апреля 2012 года было положено начало строительству Благовещенского собора. В этот день 2-й седмицы по Пасхе, когда вспоминается дивеевская преподобномученица Марфа (Тестова), митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий с сонмом духовенства совершил молебен на начало благого дела и крестный ход по Святой Канавке с окроплением строительной площадки святой водой. В присутствии правящего архиерея и настоятельницы Серафимо-Дивеевского монастыря игумении Сергии (Конковой) были начаты работы по подготовке котлована под фундамент храма.

Всего в Благовещенском соборе 12 престолов. Пять из них расположены в нижнем Успенском храме, в котором уже ведутся богослужения, и семь — в верхнем Благовещенском.

Русская линия