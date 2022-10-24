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Сводка новостей от 24 октября 2022

Константинопольский Патриарх Варфоломей отправился в Великобританию
Визит главы Фанара в Лондон приурочен к празднованию столетия Фиатирской епархии…

Константинопольский Патриарх ВарфоломейПатриарх Константинопольский Варфоломей прибыл 21 октября 2022 года в Лондон. В аэропорту Хитроу Патриарха и сопровождавших его иерархов Константинопольской Церкви встречали архиепископ Фиатирский и Великобританский Никита, глава канцелярии архиепископа архимандрит Нифон Цималис, посол Греции в Великобритании, представитель посольства Турции, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал Orthodox Times.

Визит Варфоломея в Великобританию приурочен к празднованию столетия Фиатирской епархии. Во время визита Патриарх будет встречаться с официальными лицами Англии, а также посетит ряд приходов Константинопольского патриархата в Лондоне и епархиальные благотворительные центры.

21 октября Варфоломей I возглавил благодарственный молебен в церкви Всех Святых в районе Камден, а вечером совершил вечерню в храме св. Нектария в Баттерси на юге Лондона.

22 октября Варфоломей совершил паломничество в ставропигиальный монастырь св. Иоанна Крестителя в Эссексе. В обители он отслужил Литургию и рукоположил во диаконы одно из монахов. Визит в монастырь св. Иоанна Крестителя стал для Патриарха Варфоломея первым с тех пор, как Константинопольский патриархат прославил в лике святых его основателя — архимандрита Софрония (Сахарова, 1896−1993). В тот же день Варфоломей возглавил вечернее богослужение в церкви св. Димитрия в Эдмонтоне, Лондон, — одном из крупнейших приходов британской столицы.

23 октября Патриарх Варфоломей совершил Литургию в кафедральном соборе Софии, Премудрости Божией. Ему сослужили иерархи Кипрской и Грузинской Православных Церквей. По окончании службы Орден Архонтов Фиатирской архиепископии дал обед в честь Варфоломея в греческом культурном центре.

Вечером Патриарх посетил богослужение в честь 100-летия Фиатирской епархии, которое в англиканской церкви св. Иакова в Сассекс-Гарденс совершил епископ Фулхемский Джонатан Бейкер, апокрисарий архиепископа Кентерберийского при Константинопольском патриархате.

Утром 24 октября Фиатирская епархия устроила в честь Патриарха Варфоломея завтрак для религиозных лидеров Лондона. Затем Варфоломей посетил храм Двенадцати апостолов в Хердфордшире. В тот же день у Патриарха состоялась встреча с государственным министром по делам Ближнего Востока, Южной Азии и ООН лордом Тариком Ахмадом, также он посетил посольство Турции в Соединенном Королевстве.

25 октября в Букингемском дворце Варфоломея примет король Карл III. В тот же день Патриарх вернется в Стамбул.

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Константинопольский Патриарх Варфоломей отправился в Великобританию
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