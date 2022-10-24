В церковном Тбилиси заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня Грузинской Церкви…

Руководитель службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал «очередной фантазией» распространяемую в СМИ информацию о том, что Святейший Патриарх Илия II собирается в ближайшие месяцы уйти на покой, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на сайт «Грузинформ».

В беседе с журналистами священнослужитель отметил, что иерархи Грузинской Православной Церкви питают к Святейшему отеческие чувства и желают и далее видеть его на посту Предстоятеля.

«Никакие даты и сроки, о которых мы слышали вчера, не соответствуют истине. Это очередная фантазия, ложь и ещё раз ложь. Высшие священнослужители вообще против этого, у них отеческие чувства к Патриарху, и настрой соответствующий, чтобы Патриарх продолжил своё служение. Этот вопрос не стоял на повестке дня», − заверил протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Как сообщает Sputnik-georgia.ru, информацию о том, что Грузинский Первосвятитель планирует объявить об уходе на покой уже в конце декабря, распространил оппозиционный телеканал «Мтавари ахри». По данным канала, обсуждать вопрос уже начали в секретариате Патриархии, а Священный Синод параллельно рассматривает процедуру, согласно которой выберут преемника Предстоятеля Грузинской Церкви.

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