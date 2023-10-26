В Румынской Церкви негодуют в связи с решением Кишинёвской митрополии РПЦ извергнуть из сана молдавских священников, самовольно перешедших в Румынский Патриархат…

Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви, действующая на территории Молдавии, опубликовала коммюнике, в котором высказала протест в связи с решением Синода Молдавской митрополии Русской Православной Церкви об извержении из сана шести священнослужителей, самовольно покинувших Молдавскую Церковь и перешедших в Бессарабскую митрополию, сообщает портал «Raskolam.net».

На фоне планов румынских властей включить в состав Румынии всю территорию современной Молдавии в Румынской Церкви надеются, что при помощи всевозможных инсинуаций, давления извне и откровенного подкупа им удастся переманить священнослужителей Молдавской митрополии к себе и тем самым серьёзно ослабить Молдавскую Православную Церковь. Именно поэтому жёсткое решение молдавского Синода вызвало такое возмущение и негодование среди румын.

«Русская структура в Кишиневе становится абсурдной и нелепой уже своим названием, предполагая, что она будет обладать авторитетом в регионе с православной историей, культурой и самобытностью, глубоко укорененной в румынской духовности», — говорится в коммюнике.

В то же время, в Бессарабской митрополии предложили священникам Молдавской митрополии, «оставив рабское положение», переходить в Румынский патриархат. Кроме того, в Бессарабской митрополии пообещали приложить все усилия, чтобы «все православные общины Молдовы вернулись в лоно Матери-Церкви».

Понять разочарование представителей Бессарабской митрополии не сложно — в Бухаресте надеялись, что прошедший 25 октября Синод Молдавской Церкви примет решение о выходе из состава Русской Церкви и переходе в Румынский Патриархат. Однако, этого не случилось, даже несмотря на серьёзную кампанию румынских и молдавских СМИ по этому поводу. Напротив, активных зачинщиков этого движения в Молдавской Церкви извергли из сана.

Накануне Синода румыны серьёзно надеялись рассорить молдавское священноначалие с церковной Москвой и прикладывали для этого неимоверные усилия. В СМИ было даже опубликовано обращение митрополита Кишинёвского Владимира на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 5 сентября 2023 года, в котором владыка высказал целый ряд претензий Предстоятелю Русской Православной Церкви.

Тем не менее, это нисколько не повлияло на предельно жёсткие решения Молдавского Синода по перебежчикам. При этом нельзя исключать, что в Московском Патриархате со вниманием отнеслись к письму владыки Владимира и нашли нужные решения для того, чтобы хотя бы отчасти снять его обеспокоенности.

Нам доподлинно неизвестно, с чем конкретно были связаны столь кардинальные кадровые перемены в Московской Патриархии, принятые на Синоде 11 октября 2023 года, но вполне вероятно, на них могло повлиять и обращение Кишинёвского митрополита.

Русская линия