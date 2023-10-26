25 октября 2023 года в Екатерининском зале Кремля прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями религиозных объединений России. Во встрече принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После выступления В. Путина к главе государства и ко всем собравшимся обратился Предстоятель Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В своём слове Его Святейшество коснулся темы военного конфликта на Ближнем Востоке:

«Конечно, особую озабоченность сегодня вызывает у многих конфликт, который с новой силой вспыхнул в Восточном Средиземноморье. На протяжении столетий к этому региону было приковано внимание верующих всех авраамических традиций. Иерусалим был и остается священным городом для христиан, для иудеев и для мусульман. Территория Палестины, Израиля — это Святая Земля, на которой происходили важнейшие события мировой истории, прежде всего непосредственно связанные с общением Бога и человека.

Исторически Россия поддерживает самые тесные связи со Святой Землей, стремится сохранять там русское присутствие, история которого исключительно богата фактами и событиями. Многочисленные письменные свидетельства, а также культурные артефакты указывают, что паломничество в Иерусалим было одним из наиболее желанных и значимых событий в жизни благочестивых русских людей.

Именно обеспечение самой возможности посещения Святой Земли широкому кругу наших соотечественников было одной из главных целей учреждения более 140 лет назад решением Императора Александра III Императорского Православного Палестинского Общества. Эта организация, несомненно, внесла значительный вклад в поддержку палестинского народа, прежде всего в образовательной и социальной сферах. Создавались школы, приюты, больницы, т. е. осуществлялась очень значительная благотворительная деятельность, направленная на поддержание местного населения.

Отрадно, что сегодня традиционные взаимосвязи России и Святой Земли продолжают развиваться. Хотел бы особенно отметить, что наше государство стремится поддерживать исторически сложившиеся связи и традиции, а также культурное взаимодействие со странами и народами Ближнего Востока.

Наша нынешняя встреча проходит в очень непростое время, хотя не знаю, бывают ли простые времена. Сегодня в мире разворачивается множество конфликтов. Их следствием становится появление новых угроз мирному сосуществованию народов и стран, разрушаются дружественные, добрососедские отношения, испытываются на прочность устоявшиеся связи представителей различных культур и религий, потому что и религии также втягиваются в эти конфликты.

События последних недель вызывают наибольшее опасение, потому что затрагивают сложнейший вопрос соотношения и взаимодействия двух древних авраамических религий — ислама и иудейства. Хотел бы выразить признательность Вам как Президенту Российской Федерации, государственному руководству России за последовательную миротворческую позицию в связи с проблемами урегулирования ближневосточного конфликта. Трудно сказать, что было бы на Ближнем Востоке, если бы не эта миротворческая роль России, и только слепой может не видеть того, что именно от этой роли во многом зависит стабильность и спокойствие, насколько это возможно, на Святой Земле.

Искренне убежден, что у нас, представителей разных религий России, у государственных властей и общественности имеется общая заинтересованность в том, чтобы межрелигиозный и межкультурный диалог служил созиданию мира и достижению согласия. Мы все хотим, чтобы отношения между верующими традиционных религий были взаимоуважительными и доброжелательными. Для этого у нас есть необходимые прочные основания в виде нравственного консенсуса, общего понимания, чтó есть добро и чтó есть зло. Вот это фундаментальный момент. У нас в каком-то смысле общая система нравственных ценностей, конечно, окрашенная в некие культурные, конфессиональные тона, но по сути различение добра и зла в наших религиях одно и то же.

Религии не должны служить делу ненависти, призывы к которой звучат сегодня, к сожалению, от радикальных религиозных групп. Думаю, все присутствующие здесь духовные лидеры согласятся с утверждением, что идеи человеконенавистничества никак не могут ассоциироваться с религией. Более того, по своей внутренней природе эта идея есть несомненное порождение врага рода человеческого — диавола, который ненавидит добро.

Мы, лидеры традиционных религий России, хорошо осознаём весь трагизм происходящего сегодня на Ближнем Востоке, а потому мы не имеем права допустить в нашей стране призывов ко вражде и проявлениям ненависти на религиозной почве. И, слава Богу, за исключением каких-то совсем маргинальных групп ничего подобного в России не имеет места.

Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом и с главой государства. Это уникальный пример того, как взаимодействует Российское государство с религиями, представленными на территории России.

Мы вместе свидетельствуем об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью. Более того, как я уже сказал, у нас много общего в вопросах нравственности, а общим врагом мы считаем грех — подлинное зло, поражающее душу человека. Конечно, светская этика и, тем более, светское право не оперируют понятием «грех», но оперируют понятием «нарушение закона». А грех есть нарушение Божиего Закона, который лежит в основе человеческой нравственности. Именно на основе человеческой нравственности, исторически сформировавшейся во многих культурах, и возникает право. Поэтому существует, конечно, глубинная связь между религиозными ценностями, религиозной верой и правом.

Ныне, к сожалению, имеют место провокационные действия, направленные на усугубление ближневосточного конфликта путем дегуманизации противоположной стороны с использованием информационных ресурсов. Для устранения этой угрозы необходимо широкое и непредвзятое освещение ситуации. Очевидно, что Россия, последовательно отстаивая принцип уважения законных интересов каждой стороны и всемерно поддерживая стремление гражданского населения Израиля и Палестины к утверждению прочного справедливого мира, своей позицией содействует поиску путей прекращения вооруженного конфликта и восстановлению диалога политических оппонентов.

Вместе с тем, невозможно не сказать, что любые удары по гражданским учреждениям и религиозным святыням достойны самого решительного осуждения. Может быть, именно поэтому и подвергаются нередко религиозные объекты таким нападениям, чтобы спровоцировать и ожесточить сердца людей и тем самым сделать конфликт более жестоким. К сожалению, в последние дни было немало новостей подобного рода. Иерусалимская Православная Церковь, которая окормляет христиан, проживающих по обе стороны противостояния, придерживается позиции принципиальной и последовательной: гражданские лица не должны становиться целью вооруженных атак, им необходимо оказывать помощь и поддержку. Хотел бы вместе с Вами, Ваше Превосходительство, а также с братьями, которые сегодня здесь присутствуют и участвуют в этом разговоре, выразить совместную поддержку усилиям Иерусалимского Патриархата, возглавляемого Патриархом Феофилом, и призвать всех не ослабевать в молитвах и в наших дальнейших совместных усилиях по утверждению прочного и справедливого мира на Святой Земле. Святая Земля — это наше общее сокровище, духовное, культурное, историческое, и потому мир на Святой Земле — наша общая ответственность и наша забота".

Русская линия