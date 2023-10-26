На доме, где родился и жил известный российский актёр, сыгравший старца отца Анатолия в фильме «Остров», предлагается установить мемориальную доску…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски известному русскому актёру Петру Мамонову на доме, где он родился и жил, сообщает Патриархия.Ru.

«На мое имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова — выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1», — сообщается в письме Его Святейшества.

Святейший Владыка поддержал эту инициативу, отметив, что «творческое наследие Петра Мамонова, включающее немало ярких и по-настоящему знаковых работ в театре и кино, действительно является важным и заметным вкладом в отечественную культуру XX—XXI вв., в свидетельство о христианских нравственных ценностях».

По словам Его Святейшества, сохранение памяти о Петре Мамонове — человеке, глубоко и искренне любившем Россию, который был верен своему призванию и немало сделал ради укрепления традиционных основ в жизни народа, «стало бы не только данью благодарности этому замечательному и одаренному артисту, но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников».

«Принимая во внимание изложенное, предлагаю установить посвященную П.Н. Мамонову мемориальную доску на доме по адресу: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр.1», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Русская линия