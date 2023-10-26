Никита Михалков: Почему мы последовательно следуем за «просвещённой Европой», которая отменяет празднества на Рождество, чтобы не обидеть мигрантов?

Известный российский режиссёр Никита Михалков в очередном выпуске своей программы «Бесогон ТВ» с названием «Если Бога нет, то всё дозволено» коснулся темы мигрантской преступности в России и отметил, что данной темой активно занимаются зарубежные фонды и таким образом пытаются взорвать нашу страну изнутри.

«Я не устаю удивляться столице нашего Урала — Екатеринбургу, — сказал Никита Михалков. — Мало того, что там в торговом центре появился анус и детям можно рассказывать и показывать, какие заболевания существуют в прямой кишке, но там собираются строить медицинский центр специально для таджиков. Об этом сказал генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайизода. Прислушайтесь внимательно: медицинский центр в Екатеринбурге для граждан таджикской национальности».

«Трудно себе представить, чтобы в крупном городе Таджикистана построили такой же центр исключительно для русских. Да что там в Таджикистане! В России был бы невозможен проект строительства центра, где будут обслуживать только русских», — выразил уверенность Никита Михалков.

«Возможно ли здесь, у нас, построить медицинский центр для русских? Вот как к этому отнесутся русские же, кстати? Нет, при одном условии, я бы согласился на то, чтобы был построен таджикский медицинский центр. В Ельцин Центре. Вот, это вот самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. Только даже для этого, я думаю, что устроить медицинский центр для таджиков в Ельцин Центре было бы совершенно справедливо», — сыронизировал Никита Михалков.

При этом известный режиссёр заметил, что некоторые российские чиновники и часть российской элиты своими действиями или бездействием лишь способствуют тому, чтобы в России вспыхнул этно-религиозный конфликт. В качестве конкретного примера он привёл ситуацию с христианской символикой, которой почему-то стали стыдиться чиновники.

«Поразительно, мы даже не пытаемся себя защитить. Мы даже не пытаемся вообще отстоять свою позицию какую-то, убедить кого-то, мы словно извиняемся всё время. Недавно разразился скандал. Оказывается, на цифровом гербе России на сайте Кремля исчезли кресты. Ну как это вообще возможно?, — возмутился Никита Михалков.

Дизайнеры господа Сергей Шапиро и Артём Геллер, авторы обновлённого цифрового герба Российской Федерации, написали, что дело якобы в технических деталях, в микроскопическом размере рисунка в пикселях и так далее и так далее. И назвали нас, возмутившихся, «болезными фанатиками». Ну, вот как это? Это что случайность, произвол? Нет. Оказывается, это планомерное выдавливание крестов из нашей символики. Это планомерная вещь.

В Новгородской области жители голосуют за эмблему области — монумент тысячелетия России, но в итоговом варианте организаторы убирают с него христианские символы — кресты. То есть в той версии, за которую голосовали жители Новгорода, они были, а потом исчезли. Этот конкурс был организован Общественной палатой Новгородской области, а технический организатор — Центр развития городской среды Новгородской области.

А потом неожиданно совершенно люди заметили, что на рекламе «Московских сезонов» изображён храм Василия Блаженного без крестов. Ладно, «фанатики», «религиозные», «эти христиане», «православные» — мы всё это проходили, всё это я слышал. Но тут дело даже не в религиозном самосознании, а в авторском праве. Кто смеет нарушать авторское право зодчего из Пскова Постника Яковлева? Кто? Этот храм стоит 462 года, построен по указу Ивана Грозного в честь присоединения Казанского ханства. Кто имеет право касаться этого? Кто имеет право импровизировать по этому поводу?

Притом, что в этом плохого, если в Элисте на гербе — буддийский символ, в Чечне — исламский? В этом сила страны, в этом уважение друг к другу. Но тут более важные задачи, здесь не просто обидеть зодчего, а вытравить, вымыть, аккуратно забыть то, что требуется забыть. Для того, чтобы добиваться поставленных целей по разрушению России. И мы аккуратно, очень последовательно следуем за «просвещённой Европой», которая отменяет празднества на Рождество, чтобы не обидеть мигрантов. Вспомните, как Анналена Бербок (глава МИД Германии — РЛ) стыдливо сняла крест в зале, где было совещание. Почему? На всякий случай. И опять Ф.М. Достоевский: «если Бога нет, всё дозволено».

Русская линия