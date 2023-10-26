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Сводка новостей от 26 октября 2023

Украинская Православная Церковь идёт путём исповедничества
Антиохийский Патриархат высказался в поддержку гонимых на Украине верующих канонической Церкви…

Патриарх Антиохийский Иоанн XГонимая властями Украинская Православная Церковь идёт путём исповедничества. Об этом сказано в заявлении по итогам заседания Священного Синода Антиохийской Православной Церкви, проходившего под председательством Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X в Баламанде (Ливан) с 16 по 21 октября 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

В ходе заседания члены Синода «повторили свой призыв к прекращению войн и конфликтов во всём мире, особенно на Украине», «помолились о Митрополите Онуфрии, Предстоятеле Украинской Православной Церкви, идущей путём исповедничества, чада которой подвергаются гонениям со стороны местных властей за веру».

Обсудив ситуацию в православном мире, члены Синода «призвали все Церкви объединиться и примириться, подчеркнув, что Православие превосходит национальности, чтобы провозглашать славу Божию в Его творении».

«Отцы просят Иисуса Христа, Господа мира и Бога всякого утешения, искоренить Своей милостью силу войны и дикость зла, исцелить раны страждущих и скорбящих в мире сем, который тоскует и жаждет Его сладкого мира», — сказано в итоговом заявлении.

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Украинская Православная Церковь идёт путём исповедничества
Антиохийский Патриархат высказался в поддержку гонимых на Украине верующих канонической Церкви...

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