Лишенный сана Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев заявил, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать, но перед отъездом ещё предстоит «до некоторой степени завершить» московский период, сообщает РИА Новости.

«Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу. Я написал об этом в „Живом журнале“. Принял такое решение — уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу», — сказал Кураев.

Перед отъездом из России, по его словам, предстоит «какие-то темы закрыть». «Московский период надо до некоторой степени завершить», — добавил собеседник агентства.

На просьбу уточнить, где в Праге он планирует работать, Кураев ответил, что «это следующий вопрос», который должен решиться.

«Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — написал Кураев о своей грядущей эмиграции в своем блоге в «Живом журнале».

Говоря о причинах решения уехать в Прагу, он особо отметил «счастливое пражское детство». «Прошли полтора года раздумий и колебаний. Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня», — добавил Кураев.

Стоит отметить, что скандальные заявления отца Андрея Кураева, которые он регулярно делал все последние годы, оттолкнули от него большинство верующих Русской Православной Церкви. Его отказ принести покаяние за свои грубые слова в адрес покойного священнослужителя отца Александра Агейкина и как итог лишение его сана окончательно поставили крест на всех его талантах.

В последнее время в России мало кто вспоминал о Кураеве. Поэтому нет ничего удивительного в том, что бывший известный дьякон решил покинуть страну. В России Кураев больше никому не интересен, но у него есть надежда, что на Западе всё будет иначе, и там он найдёт себе «достойное применение». Что ж, возможно это и так, но для русских людей в России Кураев так и останется изверженным из сана клириком, и не более того.

Впрочем, вопрос о сане Кураева ещё не закрыт, сам он ранее намекал, что может обратиться за разрешением этого вопроса на Фанар, чтобы таким образом опротестовать постановление Русской Православной Церкви о лишении его сана у признавшего украинских раскольников Патриарха Варфоломея. В случае, если Кураев, действительно, решится на такой поступок, для верующих в России он окончательно превратится из бывшего дьякона, лишённого сана за свои хамские заявления, в предателя своей Церкви и церковного ренегата.

Русская линия