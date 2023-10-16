15 октября 2023 года игумен Ватопедского монастыря на Святой горе Афон архимандрит Ефрем, известный в России тем, что привозил в нашу страну Пояс Пресвятой Богородицы, сослужил с клириком украинскими раскольниками из «ПЦУ», сообщает СПЖ.

Фото с богослужения в честь Богородицы Одигитрии, проходившем в афонском монастыре Ксенофонт, опубликовал сайт Fosfanariou.gr.

На нём видно, что вместе с игуменом монастыря Ватопед отцом Ефремом, а также с игуменом Ксенофонта отцом Алексием, а также игуменом Пантократора отцом Гавриилом и другими монахами и священниками, в богослужении участвует «священник» ПЦУ Василий Лило.

Отметим, что Лило известен тем, что непосредственно руководил захватом храма Украинской Православной Церкви в Боярке, во время которого украинские раскольники использовали против верующих УПЦ слезоточивый газ. В результате верные канонической Церкви миряне и священник были избиты, а матушка священника получила серьёзные травмы.

Известно, что до 15 октября 2023 года игумен Ватопеда в богослужениях с представителями «ПЦУ» замечен не был. В феврале 2019 года он прибыл в Киев для того, чтобы участвовать в интронизации Думенко. Однако Господь не допустил этого — по приезде на Украину отца Ефрема срочно госпитализировали в связи с сердечным приступом.

Ранее отец Ефрем утверждал, что «вся Святая Гора принимает и признает только каноническую Украинскую Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием». Об украинском расколе он говорил следующее: «Тот, кто ушёл в раскол, он должен понять — он уже вне лона Церкви. Мы тут, на Святой горе Афон, очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет. Поэтому мы просим всех наших братьев, которые ушли из канонической Церкви, обращаемся, просим, чтобы они вернулись в лоно православной канонической Церкви».

Русская линия