Запрет или другое коллективное наказание Украинской Православной Церкви будет глубоко разъединяющим и контрпродуктивным для народа Украины. Об этом сказано в обращении Всемирного совета церквей к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, направленном в связи с возможным голосованием парламента за запрет деятельности Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Strana.today.

В письме, подписанном директором Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питером Прувом, говорится, что законопроект № 8371 «грозит взорвать социальное единство на Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины».

«Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без чётких и публичных доказательств того, что сама Церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием. В случае принятия в текущей форме этот закон может быть использован способами, нарушающими международные нормы свободы веры или убеждений», — сказано в документе.

«По этим причинам мы призываем к фундаментальному переосмыслению этих мер (законопроекта о запрете УПЦ — Ред.) и, как минимум, значительных исправлений для устранения его недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины, её национальными интересами в сфере единства и социальной сплоченности и ее международными обязательствами», — отмечается в обращении Всемирного совета церквей.

Русская линия