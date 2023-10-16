В Отделе внешних церковных связей ввели в курс дел нового главу Русской духовной миссии в Иерусалиме и и.о. Патриаршего экзарха Африки

13 октября 2023 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с епископом Зарайским Константином. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года владыка Константин был назначен исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе встречи митрополит Волоколамский Антоний и епископ Зарайский Константин обсудили вопросы дальнейшего развития деятельности Патриаршего экзархата Африки.

Тремя днями позже, 16 октября, в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата также состоялась встреча митрополита Антония с архимандритом Вассианом (Змеевым), который решением Священного Синода от 11 октября 2023 года был назначен новым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Митрополит Волоколамский Антоний и архимандрит Вассиан обсудили вопросы деятельности Русской духовной миссии в Иерусалиме в непростых условиях военных действий на Ближнем Востоке и раскола в мировом Православии.

Русская линия