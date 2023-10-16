Русская линия
Сводка новостей от 16 октября 2023

В Отделе внешних церковных связей ввели в курс дел нового главу Русской духовной миссии в Иерусалиме и и.о. Патриаршего экзарха Африки
Митрополит Волоколамский Антоний встретился с епископом Зарайским Константином и архимандритом Вассианом (Змеевым)…

Логотип ОВЦС МП13 октября 2023 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с епископом Зарайским Константином. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года владыка Константин был назначен исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе встречи митрополит Волоколамский Антоний и епископ Зарайский Константин обсудили вопросы дальнейшего развития деятельности Патриаршего экзархата Африки.

Тремя днями позже, 16 октября, в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата также состоялась встреча митрополита Антония с архимандритом Вассианом (Змеевым), который решением Священного Синода от 11 октября 2023 года был назначен новым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Митрополит Волоколамский Антоний и архимандрит Вассиан обсудили вопросы деятельности Русской духовной миссии в Иерусалиме в непростых условиях военных действий на Ближнем Востоке и раскола в мировом Православии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Безвестность гонит Кураева из России
Лишенный сана бывший протодиакон Русской Православной Церкви сообщил, что решил уехать из России в Чехию...

Падение игумена Ватопеда архимандрита Ефрема
Известный в России афонский игумен сослужил с украинскими раскольниками из «ПЦУ»...

Сербский Патриарх Порфирий посетил Черногорию
В рамках визита Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем...

В Отделе внешних церковных связей ввели в курс дел нового главу Русской духовной миссии в Иерусалиме и и.о. Патриаршего экзарха Африки
Митрополит Волоколамский Антоний встретился с епископом Зарайским Константином и архимандритом Вассианом (Змеевым)...

Всемирный совет церквей предупредил о расколе украинского общества в случае запрета УПЦ
Христианская общественность Европы призвала власти Украины отказаться от принятия антицерковных законопроектов...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти митрополита-исповедника Агафангела (Преображенского), мы вспоминаем русского мыслителя Л.А.Тихомирова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика