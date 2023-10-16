В рамках визита Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем…

14 октября 2023 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий прибыл в столицу Черногории Подгорицу для участия в торжествах по случаю 10-летия освящения кафедрального собора Воскресения Христова, сообщает Православие.Ru.

В рамках визита Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился и побеседовал с президентом Черногории Яковом Милатовичем.

Черногорский президент устроил на вилле Горица в честь Его Святейшества праздничный обед, на котором присутствовали митрополиты Черногорско-Приморский Иоанникий и греческий митрополит Корфу Нектарий, который привёз в Черногорию частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

В обеде также ряд сербских епископов, представители религиозных общин Черногории, Скупщины, академического и культурного сообщества.

Во второй половине дня у храма Воскресения Христова Патриарха Порфирия и мощи свт. Спиридона Тримифунтского торжественно встретили многочисленные верующие.

15 октября 2023 года Предстоятель Сербской Церкви возглавил в храме торжественную Божественную литургию.

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