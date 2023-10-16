Русская линия
Сводка новостей от 16 октября 2023

Сербский Патриарх Порфирий посетил Черногорию
В рамках визита Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем…

Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем14 октября 2023 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий прибыл в столицу Черногории Подгорицу для участия в торжествах по случаю 10-летия освящения кафедрального собора Воскресения Христова, сообщает Православие.Ru.

В рамках визита Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился и побеседовал с президентом Черногории Яковом Милатовичем.

Черногорский президент устроил на вилле Горица в честь Его Святейшества праздничный обед, на котором присутствовали митрополиты Черногорско-Приморский Иоанникий и греческий митрополит Корфу Нектарий, который привёз в Черногорию частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

В обеде также ряд сербских епископов, представители религиозных общин Черногории, Скупщины, академического и культурного сообщества.

Во второй половине дня у храма Воскресения Христова Патриарха Порфирия и мощи свт. Спиридона Тримифунтского торжественно встретили многочисленные верующие.

15 октября 2023 года Предстоятель Сербской Церкви возглавил в храме торжественную Божественную литургию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Безвестность гонит Кураева из России
Лишенный сана бывший протодиакон Русской Православной Церкви сообщил, что решил уехать из России в Чехию...

Падение игумена Ватопеда архимандрита Ефрема
Известный в России афонский игумен сослужил с украинскими раскольниками из «ПЦУ»...

Сербский Патриарх Порфирий посетил Черногорию
В рамках визита Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем...

В Отделе внешних церковных связей ввели в курс дел нового главу Русской духовной миссии в Иерусалиме и и.о. Патриаршего экзарха Африки
Митрополит Волоколамский Антоний встретился с епископом Зарайским Константином и архимандритом Вассианом (Змеевым)...

Всемирный совет церквей предупредил о расколе украинского общества в случае запрета УПЦ
Христианская общественность Европы призвала власти Украины отказаться от принятия антицерковных законопроектов...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти митрополита-исповедника Агафангела (Преображенского), мы вспоминаем русского мыслителя Л.А.Тихомирова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика