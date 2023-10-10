Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вновь отправился на Донбасс. Цель поездки — развитие помощи пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта и раненым, сообщает Патриархия.Ru.

В первые дни поездки викарий Святейшего Патриарха посетил Северодонецк, Лисичанск, Луганск, Алчевск, Горловку, Макеевку, Ясиноватую и Донецк. Епископа Пантелеимона в поездке сопровождают главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Заров и сотрудники Синодального отдела по благотворительности. Это шестая поездка епископа Пантелеимона в зону конфликта.

Поездка владыки Пантелеимона началась 3 октября 2023 года. В этот день архиерей остановился в Воронеже, где посетил реабилитационные центры для зависимых, кабинет психолога и приют для бездомных, которые открыл в Воронеже руководитель благотворительного фонда святителя Антония Смирницого священник Евгений Лищенюк. Ранее отец Евгений организовал обучение 50 психологов для амбулаторной помощи мобилизованным и их близким. Психологи помогают людям, пережившим тяжелые травмы.

4 октября епископ Пантелеимон вместе с сотрудниками Синодального отдела прибыли в Северодонецк. В городе они посетили местную больницу и мобильный госпиталь церковной больницы святителя Алексия, изучили, какая нужна помощь для организации стабильной работы больницы и восстановления часовни на ее территории. Также обсудили организацию курсов по подготовке младших сестер по уходу, которые проведет больница святителя Алексия, и создание сестричества в Северодонецке. Архиерей пообщался с врачами больницы святителя Алексия, которые прибыли ранее в северодонецкую клинику в качестве добровольцев.

Затем в кафедральном соборе прошла встреча с митрополитом Луганским и Алчевским Пантелеимоном, митрополитом Северодонецким и Старобельским Никодимом и епископом Новопсковским Иринархом. В ходе беседы иерархи поделились информацией о том, каким храмам и монастырям сейчас особенно нужна помощь.

Также епископ Пантелеимон встретился с мэром Северодонецка Николаем Моргуновым. Мэр рассказал об основных нуждах мирных жителей города и людей, в том числе пожилых, в местном пункте временного размещения (ПВР). В планах — открытие церковного медико-социального центра для оказания помощи жителям Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Далее представители гуманитарной миссии направились в Лисичанск — там они посетили администрацию, обсудили открытие душевых и прачечной, восстановление частных домов и храмов в городе.

5 октября в Луганске правящий архиерей Луганской епархии, председатель Синодального отдела по благотворительности и главврач больницы святителя Алексия навестили архиепископа Беловодского Павла, который восстанавливается после инсульта и ранее проходил лечение в больнице святителя Алексия.

Также участники поездки посетили социальный отдел Луганской епархии, навестили раненых в госпитале, пообщались с сестрами милосердия и православными добровольцами, которые приехали из Москвы ухаживать за тяжелобольными пациентами. С апреля в больницы Луганска для ухода съездили 93 православных волонтера.

В Луганске прошли встречи с руководством ЛНР — премьер-министром Сергеем Козловым и министром здравоохранения Наталией Пащенко. Участники гуманитарной поездки обсудили вопросы отопления в храмах и восстановления частных домов в Лисичанске.

Викарий Святейшего Патриарха вместе с представителями Синодального отдела посетили церковную богадельню в Алчевске — в ней проживают более 80 человек. Обсудили с руководителем учреждения матушкой Николаей Очкуровой, какая гуманитарная помощь нужна в богадельне.

Руководитель направления госпитального служения Синодального отдела по благотворительности протоиерей Сергий Кляев отдельно посетил Попасную, совершил таинства и литию по погибшим.

В поездке по Луганскому региону сотрудников Синодального отдела сопровождал заместитель председателя Правительства ЛНР Игорь Бабкин.

Далее делегация Патриаршей гуманитарной миссии направилась в Горловку, где прошла встреча с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном. Также в городе епископ Пантелеимон посетил местную больницу.

6 октября владыка Пантелеимон направился в Донецк. По дороге в город участники поездки завезли лекарства в храм в Ясиноватой и посетили больницу в Макеевке. В больнице трудятся сестры милосердия из Москвы. С июля 2023 года в Макеевке для ухода за больными и ранеными побывали 17 православных добровольцев. В Донецке епископ Пантелеимон встретился с руководством ДНР — главой республики Денисом Пушилиным и премьер-министром Евгением Солнцевым.

Владыка Пантелеимон побывал в представительствах фонда «Защитники Отечества» в Воронеже, Луганске и Донецке — здесь оказывают помощь демобилизованным и их семьям. На встречах с руководством филиалов обсуждалась возможность организации церковных курсов по уходу за больными и ранеными.

Поездка епископа Пантелеимона продолжается.

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