Всемирная организация здравоохранения признала, что каждый год в мире при её помощи совершается более 50 миллионов абортов…

Количество абортов, совершаемых во всём мире за год, превышает 50 миллионов, говорится в опубликованном Всемирной организацией здравоохранения документе под названием «Программа репродукции человека — бюджет», сообщает СПЖ.

«Программа репродукции человека — бюджет» представляет собой документ, в котором подробно прописаны финансовые средства ВОЗ, выделяемые организацией в 2022—2023 году для защиты рождаемости.

Однако на 57-й странице этого документа говорится, что 8% бюджета было выделено на «планирование семьи и контрацепцию», а 11% – на так называемый безопасный аборт.

Другими словами, 19% всех финансовых средств, которые ВОЗ получает на повышение или защиту рождаемости — колоссальные 13,6 миллиона долларов — направляются на противоположное: предотвращение зачатия или убийство нерожденного ребёнка.

В документе сказано, что ежегодно регистрируется 56 миллионов абортов. Все они осуществляются благодаря финансированию, полученному от самой ВОЗ. При этом отчёт не говорит о подпольных абортах и криптоабортах (скрытых абортах), возникающих в результате приёма различных таблеток и противозачаточных средств. А это ещё миллионы и миллионы убитых детей.

В связи со столь массовым убийством младенцев в утробе матери по всему миру остаётся только удивляться милосердию и долготерпению Божию, Который до сих пор терпит нас и не стирает развратившиеся народы с лица земли. Кровь невинных младенцев постоянно вопиет к Богу об отмщении и рано или поздно Господь воздаст нам по нашим делам.

Русская линия