Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2023

Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне специальной военной операции на Донбассе
Насельник монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске попал под обстрел, когда вывозил раненых российских солдат…

Инок Терентий (Дмитриев)7 октября 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб насельник мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской Алапаевской епархии (Екатеринбургская митрополия) инок Терентий (Дмитриев), сообщает Патриархия.Ru.

Инок Терентий (в миру — Валерий Иванович Дмитриев) родом из г. Алапаевска Свердловской области. В октябре 2022 года он добровольцем направился на фронт, где занимался эвакуацией раненых с поля боя.

Как сообщила на своей странице в социальных сетях православная активистка Оксана Иванова из Екатеринбурга, инок Терентий служил в первом добровольческом. Он вывозил раненых с поля боя, когда произошло прямое попадание в машину.

«На Донбасс он и раньше ездил, как рвануло, и он туда сразу же поехал. Очень переживал за детей, просил помочь с книгами на русском. И, конечно, просил молиться. Очень светлый был человек», — написала О. Иванова на своей странице в «ВК».

Царствие Небесное, вечный покой!

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Любить врагов даже внутри Христианства мало у кого получается, а уж за пределами Христианства никто и не собирается»
Известный православный священник и проповедник сравнил военные действия на Украине и Святой Земле...

Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне специальной военной операции на Донбассе
Насельник монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске попал под обстрел, когда вывозил раненых российских солдат...

Служба безопасности Украины требует полностью запретить Украинскую Православную Церковь
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, подготовленный СБУ и предусматривающий ликвидацию религиозных организаций за «пропаганду войны» и «разжигании межрелигиозной розни»...

Епископ Верейский Пантелеимон вновь отправился на Донбасс
Председатель Синодального отдела по благотворительности посещает зону специальной военной операции с гуманитарной миссией...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем священномученика Петра, митрополита Крутицкого...

Кровь миллионов невинных младенцев вопиет к Богу об отмщении
Всемирная организация здравоохранения признала, что каждый год в мире при её помощи совершается более 50 миллионов абортов...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика