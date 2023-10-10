Насельник монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске попал под обстрел, когда вывозил раненых российских солдат…

7 октября 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб насельник мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской Алапаевской епархии (Екатеринбургская митрополия) инок Терентий (Дмитриев), сообщает Патриархия.Ru.

Инок Терентий (в миру — Валерий Иванович Дмитриев) родом из г. Алапаевска Свердловской области. В октябре 2022 года он добровольцем направился на фронт, где занимался эвакуацией раненых с поля боя.

Как сообщила на своей странице в социальных сетях православная активистка Оксана Иванова из Екатеринбурга, инок Терентий служил в первом добровольческом. Он вывозил раненых с поля боя, когда произошло прямое попадание в машину.

«На Донбасс он и раньше ездил, как рвануло, и он туда сразу же поехал. Очень переживал за детей, просил помочь с книгами на русском. И, конечно, просил молиться. Очень светлый был человек», — написала О. Иванова на своей странице в «ВК».

Царствие Небесное, вечный покой!

Русская линия