Служба безопасности Украины требует полностью запретить Украинскую Православную Церковь
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, подготовленный СБУ и предусматривающий ликвидацию религиозных организаций за «пропаганду войны» и «разжигании межрелигиозной розни»…
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о ликвидации конфессий, чьи «уполномоченные лица» совершали преступления против основ национальной безопасности Украины. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте украинского парламента, сообщает СПЖ.
Согласно тексту документа, религиозные организации могут быть ликвидированы в суде в случае, если представители конфессий совершили преступления по статьям о «пропаганде войны», «разжигании межрелигиозной розни», «терроризме», «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны», «нарушении законов и обычаев войны», «геноциде» и «наемничестве».
По информации украинских СМИ, законопроект был инициирован и подготовлен главой СБУ Василием Малюком, а автором проекта выступил глава комитета Рады по гуманитарной и информполитике Никита Потураев.
Кроме того, Малюк направил народным депутатам письмо, в котором призвал проголосовать за соответствующий законопроект.
«Выражаем готовность присоединиться и оказать при необходимости содействие в доработке указанных предложений Службы безопасности Украины во время их рассмотрения народными депутатами Украины», — написал глава СБУ.
Таким образом, украинские спецслужбы инициируют фактический запрет Украинской Православной Церкви.
Служба безопасности Украины требует полностью запретить Украинскую Православную Церковь В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, подготовленный СБУ и предусматривающий ликвидацию религиозных организаций за «пропаганду войны» и «разжигании межрелигиозной розни»...