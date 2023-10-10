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Сводка новостей от 10 октября 2023

Служба безопасности Украины требует полностью запретить Украинскую Православную Церковь
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, подготовленный СБУ и предусматривающий ликвидацию религиозных организаций за «пропаганду войны» и «разжигании межрелигиозной розни»…

СБУВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о ликвидации конфессий, чьи «уполномоченные лица» совершали преступления против основ национальной безопасности Украины. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте украинского парламента, сообщает СПЖ.

Согласно тексту документа, религиозные организации могут быть ликвидированы в суде в случае, если представители конфессий совершили преступления по статьям о «пропаганде войны», «разжигании межрелигиозной розни», «терроризме», «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны», «нарушении законов и обычаев войны», «геноциде» и «наемничестве».

По информации украинских СМИ, законопроект был инициирован и подготовлен главой СБУ Василием Малюком, а автором проекта выступил глава комитета Рады по гуманитарной и информполитике Никита Потураев.

Кроме того, Малюк направил народным депутатам письмо, в котором призвал проголосовать за соответствующий законопроект.

«Выражаем готовность присоединиться и оказать при необходимости содействие в доработке указанных предложений Службы безопасности Украины во время их рассмотрения народными депутатами Украины», — написал глава СБУ.

Таким образом, украинские спецслужбы инициируют фактический запрет Украинской Православной Церкви.

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Служба безопасности Украины требует полностью запретить Украинскую Православную Церковь
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, подготовленный СБУ и предусматривающий ликвидацию религиозных организаций за «пропаганду войны» и «разжигании межрелигиозной розни»...

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