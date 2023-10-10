Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2023

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Любить врагов даже внутри Христианства мало у кого получается, а уж за пределами Христианства никто и не собирается»
Известный православный священник и проповедник сравнил военные действия на Украине и Святой Земле…

Протоиерей Андрей ТкачевИзвестный православный священник протоиерей Андрей Ткачёв, вынужденный вместе с семьей бежать в 2014 года из Киева в Москву, в своём Телеграм-канале прокомментировал трагические события, разворачивающиеся ныне на Святой Земле в привязке к вооружённому конфликту на Украине. Ниже мы приводит текст отца Андрея целиком:

«Израильтяне, устами высшего руководства, признали, что людьми палестинцев (или вообще арабов) не считают. Вряд ли палестинцы платят израильтянам другой монетой. Любить врагов даже внутри Христианства мало у кого получается, а уж за пределами Христианства никто и не собирается. Отсюда на Святой Земле жесткий клинч воюющих сторон и полный туман в перспективе.

Зато русские по-прежнему считают украинцев не то, что людьми, а даже братьями. Пусть и сдуревшими изрядно. Есть надежда, что временно. По причине сказанного на Газу страшно смотреть даже по телевизору. Зато в Киеве не всякий уверен в том, что война идёт. Планов превращать Матерь городов русских в бетонно-кирпичную пыль не было и нет.

Кстати, свидомые укры русских не считают ни братьями, ни людьми. Чёрные успехи пропаганды колоссальны. И если бы свидомые могли, они бы не сомневаясь привели бы в состояние нынешней Газы и Москву, Воронеж, и все вообще.

На лицо корневая мировоззренческая система. У русских она остаётся христианской, человечной, совестливой, при всех крайностях и эксцессах кровавых столкновений. Русские действительно остаются, вопреки всему, христианским народом, и ненавидят войну не только за страх быть убитым, но и за необходимость самим убивать.

На коротких дистанциях эта позиция может нервировать. Но в долгую, это залог подлинной победы. Сначала в духе, потом и на поле боя. Потому что Бог разбойникам не помощник. Потому что даже крылышко у мухи имеет вес, а у Бога весы точные. Будущее за Христом и даже малое следование Христу даёт перспективу.

А вот на Ближнем Востоке всё тяжко. Дети Авраама с обоих сторон видят перед собой только чудовищ. Корни этого взгляда уходят как в новейшую историю, так и в тьму веков. И помочь нельзя, и смотреть невозможно.

Но жестокость всегда объясняется именно мысленными установками, и именно их нужно исправлять.

Это самый тяжелый на свете труд".

Русская линия

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Протоиерей Андрей Ткачёв: «Любить врагов даже внутри Христианства мало у кого получается, а уж за пределами Христианства никто и не собирается»
Известный православный священник и проповедник сравнил военные действия на Украине и Святой Земле...

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