3 октября 2023 года Св. Синод Болгарского Патриархата принял решение относительно ситуации вокруг подворья Русской Православной Церкви в Софии, которое было закрыто после решение болгарских властей выслать из страны всех русских священников, сообщает СПЖ.

В тексте решения Синода указано, что члены Синода «полностью поддерживают» действия Патриарха Неофита «в качестве Митрополита Софийского относительно храма-подворья святого Николая Мирликийского Чудотворца в Софии и отправления письма Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу».

Синод «выражает надежду, что храм будет открыт в кратчайшие сроки», но констатирует, что этот вопрос «не входит в компетенцию и полномочия Болгарской Православной Церкви».

Члены Синода приняли решение направить в каноническо-правовую комиссию и проанализировать уставы функционирования подворья в Софии и Москве, «после чего Синод вынесет решение».

Также в тексте сказано, что митрополит Видинский Даниил голосовал против вышеуказанного решения, имея особое мнение по вопросу поддержки Синодом действий Патриарха Неофита.

После выдворения болгарскими властями клириков подворья Русской Православной Церкви в Софии Патриарх Неофит принял решение направить для служения в Николаевский храм священников Болгарской Церкви. Однако в грубой форме выдворенный из Болгарии настоятель подворья архимандрит Вассиан (Змеев) заявил, что болгарские священники не могут служить в храме подворья, поскольку право назначать священников на русское подворье имеет только Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Русская линия