Минкульт Украины организовал концерт «современной музыки» в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, который власти отобрали у верующих УПЦ…

29 сентября 2023 года Минкульт Украины в духе безбожных советских традицией организовал в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, который совсем недавно власти отобрали в верующих УПЦ, концерт современной украинской музыки. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Заповедника, передаёт СПЖ.

Там отметили, что на концерте звучали произведения композиторов Валентина Сильвестрова, Владимира Загорцева и Богдана Сегина.

По словам одной из кураторов концерта Александры Васильевой, Трапезный храм Лавры — место с «лучшей акустикой» для исполнения музыкальных произведений.

«Организовывать этот концерт, концерт современной украинской музыки в стенах Лавры, было вызовом и одновременно благословением. Синергия пространства, времени и музыки, образовавшей чудо. <…> Это было действительно украинское пространство. Украинская Лавра, где каждый может услышать своё», — написала она на своей странице в одной из соцсетей.

Таким образом, Украинская Лавра — это, судя по всему, Лавра без Бога, а храмы — без верующих и богослужений.

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