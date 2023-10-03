Папа Римский Франциск занял иезуитскую позицию по вопросу возможного благословения Католической церковью так называемых «однополых браков». Под давлением высокопоставленных половых извращенцев в ЕС, а также «голубого лобби» в самой Католической церкви, глава Ватикана этим летом написал письмо кардиналам, в котором высказался по вопросу ЛГБТ и возможности благословения «однополых союзов», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на агентство «Associated Press».

В письме папа предполагает, что возможность неких благословений можно было бы изучать, если не путать эти благословения с таинством брака.

Агентство отмечает, что письмо главы Римско-католической церкви «знаменует собой отход от нынешней официальной позиции Ватикана», поскольку ещё в 2021 году в пояснительной записке Конгрегация доктрины веры прямо заявила, что Церковь не может благословлять гей-союзы, потому что «Бог не может благословлять грех».

В своём новом письме Франциск ещё раз подтвердил, что брак — это союз мужчины и женщины. Однако, отвечая на вопрос кардиналов о гомосексуальных союзах и благословениях, он сказал, что «пастырская благотворительность» требует терпения и понимания, и что, несмотря на это, священники не могут стать судьями, «которые только отрицают, отвергают и исключают».

«По этой причине пастырское благоразумие должно адекватно различать, существуют ли формы благословения, испрошенные одним или несколькими людьми, которые не передают ошибочного представления о браке», — писал он. «Потому что когда просят благословение, это выражает просьбу о помощи от Бога, мольбу о том, чтобы мы могли жить лучше, доверие к Отцу, который может помочь нам жить лучше».

Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда папа Римский Франциск идёт на поводу у содомитов и под их давлением демонстрирует смягчение позиции Ватикана по вопросу «однополых браков». Ранее он уже выступал с подобного рода суждениями.

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