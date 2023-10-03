Русская линия
Сводка новостей от 3 октября 2023

В храмах России продолжается проведение всероссийского молебна о Победе
Свыше 600 тысяч верующих уже смогли приложиться к ковчегу с мощами великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, доставляемого в разные города страны…

Ковчег с мощами великомученика Георгия из Свято-Троицкой Сергиевой лаврыВ епархиях Русской Православной Церкви продолжается проведение всероссийского молебна о Победе параллельно с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца. Ковчег с мощами великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры уже был принесён в более чем 80 российских городов. Свыше 600 тысяч верующих смогли приложиться к мощам великого угодника Божия, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 мая 2023 года по окончании Патриаршего богослужения в Георгиевском храме на Поклонной горе Москвы стартовал всероссийский молебен о Победе с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца осуществляется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России, организационной поддержке Всемирного русского народного собора и генеральном информационном партнерстве телеканала «Царьград».

Святыня посетила Центральный регион, Урал, Сибирь и Дальний Восток, северные и южные регионы России, а также епархии на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей; согласно запланированному маршруту, предстоит посещение ещё 15 городов.

График принесения мощей опубликован на сайте Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Русская линия

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В храмах России продолжается проведение всероссийского молебна о Победе
Свыше 600 тысяч верующих уже смогли приложиться к ковчегу с мощами великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, доставляемого в разные города страны...

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