30 сентября 2023 года, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе Сан-Франциско, где нетленно почивают святые мощи святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца, состоялось всенародное празднование тридцатилетия их обретения, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Торжества возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл и Сан-Франциско и Запада Вениамина (Православная Церковь Америки), епископы Сиэтлийский Феодосий, Сонорский Иаков и Николай (Сораич), пребывающий на покое.

Накануне, архиепископ Кирилл совершил Всенощное бдение в сослужении тех же Преосвященных архиереев.

По окончании Божественной литургии было совершено молебное пение с Крестным ходом вокруг соборного комплекса, после чего митрополит Николай обратился к собравшимся богомольцам с Первосвятительским словом.

Общение Первоиерарха, архипастырей, духовенства и богомольцев продолжилось за большой трапезой, предложенной соборным сестричеством.

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский родился 4 июня 1896 года в селе Адамовка Харьковской губернии Российской империи. После революции во время Гражданской войны вместе с семьей был эвакуирован в Югославию, поступил в университет на богословский факультет в Белграде (окончил в 1925 году), сообщает Седмица.Ru.

В 1926-м пострижен в монашество с именем в честь своего предка святителя Иоанна Тобольского. Постриг совершил митрополит Антоний (Храповицкий), он же рукоположил Иоанна в священный сан и в мае 1934 года хиротонисал во епископа Шанхайского, викария Пекинского.

В Китае восстанавливал православные храмы, улаживал разногласия между приходами, занимался обустройством приютов, школ, госпиталей, посещал тюрьмы, психиатрические лечебницы. У верующих почитался как чудотворец, по его молитвам болящие получали исцеление.

После прихода в Китае к власти коммунистов вместе с паствой переселился в США, основал в Вашингтоне русский приход, теперь известный как Иоанно-Предтеченский собор.

В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен окормлять паству Русской Православной Церкви Зарубежом в Западной Европе и Африке с титулом «Брюссельский и Западноевропейский» и кафедрой в Париже, затем вернулся в США и возглавил епархию в Сан-Франциско.

Скончался 2 июля 1966 года во время архипастырского посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной в возрасте 71 года.

Святитель был погребен в усыпальнице под выстроенным им собором. Вскоре здесь стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах.

В 1994 году специальная комиссия по прославлению архиепископа обнаружила его мощи нетленными, и 2 июля 1994 года Русская Православная Церковь Заграницей причислила святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца к лику святых. Его общецерковное прославление в Русской Православной Церкви совершилось решением Архиерейского Собора от 24 июня 2008 года.

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