Русская линия
Сводка новостей от 13 сентября 2023

Андрей Медведев: «Зачем нам своя история? Зачем нам её ценить и уважать? Стыдобища это всё»
Вице-председатель Мосгордумы подверг резкой критике установку в Москве памятника Дзержинскому, как человеку, который якобы на пустом месте организовал органы госбезопасности и разведки России…

Председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский. 1921 гВ качестве оправдания того, что 11 сентября 2023 года в Москве был установлен памятник душегубу и убийце русских людей Феликсу Дзержинскому, представители силовых ведомств России начали заявлять, что, мол, именно этот человек стал организатором и основателем отечественных органов госбезопасности, и с этим ничего не поделаешь, надо отдать ему должное. Однако, даже оставив в стороне моральную сторону этого вопроса, надо сказать, что Дзержинский не был основателем русских органов госбезопасности и уж тем более, разведки. Об этом в своём Телеграм-канале предельно точно указал вице-председатель Мосгордумы Андрей Медведев, подвергнув резкой критике установку данного монумента. Ниже мы приводим его заметку целиком:

«Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов госбезопасности Феликса Дзержинского вновь установлена в Москве, сообщают нам.

Ещё раз. Создателя и первого руководителя органов госбезопасности. Не отрицая заслуг сотрудников КГБ СССР, сотрудников НКВД (а это кстати и оперативники довоенного МУРа, если что, Глеб Жеглов был да-да, чекистом), всё же хочется спросить. Зачем, для чего широким жестом, люди в погонах и журналисты вычеркнули из русской истории 200 лет военной разведки и политического сыска?

В 1810 году военным министром Российской империи был назначен генерал Барклай-де-Толли. В том же году князь Петр Михайлович написал для Барклая-де-Толли отчет «О внутреннем устройстве французской армии и генерального штаба». Собственно первый серьезный аналитический доклад, и военный министр поставил перед императором Александром I вопрос об организации постоянного органа военной разведки. Собственно тогда же в 1810 году была создана «Экспедиция секретных дел при Военном министерстве», через два года переименованная в «Особенную канцелярию при военном министре».

Это то, с чего начинались сегодняшние ГРУ и СВР. Уже тогда в задачах были стратегическая разведка — добыча сведений за границей, тактическая разведка — сбор сведений о противнике на границах Российской империи и контрразведка — выявление и нейтрализация вражеских агентов. Первым руководителем военной разведки стал полковник Алексей Васильевич Воейков, ветеран Финской кампании. В том же году Барклай-де-Толли попросил у императора Александра разрешения направить за границу специальных русских агентов под видом работников посольств.

Есть в нашей истории целая плеяда русских разведчиков, которые работали в Средней Азии уже в начале 19 века. Абдулнасыр Субханкулов, Николай Муравьев, Мехди Рафаилов, Егор Казимирович Мейендорф, Петр Демезон (он проник в Бухару под видом татарского купца Мизры Джафара).

Была, и созданная в конце 18 века Оренбургская пограничная комиссия. Орган разведки, контрразведки и сбора информации.

Был и Александр Бенкендорф, с 1826 года главный начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Но, видимо, по мнению нынешних сотрудников спецслужб, это всё происходило в какой-то другой Росси, и никакой связи с нынешней разведкой или госбезопасностью, все эти структуры и люди не имеют.

У нынешних сотрудников спецслужб вместо многовековой русской истории — Феликс Дзержинский. И вообще история России началась в 1917 году. До тех пор, тут было, видимо, чёрное ничто, где бродили дикие древнерусские кроманьонцы.

А потом Дзержинский на пустом месте взял и из ничего создал органы госбезопасности и разведки. Правильно. Зачем нам своя история? Зачем нам её ценить и уважать?

Стыдобища это всё".

P. S. Цинизм ситуации с установкой памятника «создателю и первому руководителю органов госбезопасности» Дзержинскому заключается ещё и в том, что инициатором этого действа стал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который по совместительству возглавляет Российское историческое общество.

Русская линия

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Андрей Медведев: «Зачем нам своя история? Зачем нам её ценить и уважать? Стыдобища это всё»
Вице-председатель Мосгордумы подверг резкой критике установку в Москве памятника Дзержинскому, как человеку, который якобы на пустом месте организовал органы госбезопасности и разведки России...

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