Защита владыки указывает, что данное решение было принято с нарушением необходимых процедур…

Украинский суд продлил ещё на два месяца арест митрополита Черкасского Феодосия

6 сентября 2023 года Сосновский райсуд Черкасс продлил домашний арест митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ещё на два месяца. Прокурор Коломиец требовал продления ареста, поскольку «подозреваемый может скрываться от органов досудебного следствия и мешать проведению следствия». По словам прокурора, «преступление» архиерея «квалифицируется как тяжкое», а «местонахождение главного свидетеля сейчас неизвестно», сообщает СПЖ.

В свою очередь, адвокат митрополита Феодосия Владимир Юдин заявил, что украинский суд неправомерно продлил круглосуточный домашний арест архиерея. Об этом идёт речь в видео-обращении юриста, которое опубликовала пресс-служба Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.

По словам Юдина, «Уголовно-процессуальный кодекс четко определяет алгоритм действий как для прокурора, который обращается с ходатайством о продлении меры пресечения, так и для суда, который это ходатайство рассматривает: прокурор обязан предоставить доказательства в подтверждение доводов поданного ходатайства, а суд, рассматривая это ходатайство, обязан, в зависимости от его доказанности, либо удовлетворить его полностью, либо частично, либо вообще отказать, что является прямой обязанностью суда в случае, если ходатайство будет недоказанным».

Адвокат отметил, что в ходе судебного заседания указал на недоказанность ходатайства прокуратуры о продлении домашнего ареста митрополита Феодосия.

«Мог ли суд удовлетворить ходатайство полностью? По нашему убеждению, конечно, это ходатайство должно было быть оставлено без удовлетворения», — подчеркнул юрист.

Кроме того, он прокомментировал заявление прокурора о том, что недавнее обращение Черкасской епархии УПЦ в поддержку митрополита Феодосия якобы является «давлением на суд».

«Каждому человеку Конституцией Украины гарантируется право на свободу слова, и подобное обращение является ни чем иным, как реализацией священнослужителями своего права, которое гарантирует Основной Закон нашего государства. Поэтому считаем, что подобные утверждения стороны обвинения являются манипулятивными», — отметил Владимир Юдин.

Русская линия