В Бухаресте ждут от Кишинёва жёстких решений против Молдавской Православной Церкви

Председатель сената Румынии Николай Чукэ потребовал от главы Молдавии, граждански Румынии Майи Санду передать здание Кишинёвской духовной академии во владение Бессарабской митрополии Румынской Православной Церкви, отобрав его у Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает Телеграм-канал «Рыбарь» со ссылкой на румынскую прессу.

Накануне Санду посетила Бухарест для участия в саммите «Инициативы трёх морей», где встретилась с первыми лицами Румынии.

Чукэ отметил стремление Румынии обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, что на деле выражается в захвате всех молдавских активов в газовой и электроэнергетической сферах для окончательного разрыва связей Кишинёва с Москвой. Кроме того, политик напомнил об активном содействии румынских властей в евроинтеграции Молдавии.

За такое участие румын в политической жизни Молдавии, считает Чукэ, Санду должна передать здание столичной Духовной академии из юрисдикции Молдавской митрополии (самоуправляемая часть РПЦ) во владение Бессарабской митрополии, которая подчиняется Румынской Православной Церкви.

Более того, Чукэ заявил, что рассматривает такой шаг как стратегический, так как присутствие Бессарабской митрополии в Молдавии означает «Румынию и Европу за Прутом».

Как на это требование отреагировала Санду, не сообщается. Однако, нынешние молдавские власти делают всё возможное, чтобы ослабить Молдавскую Православную Церковь. Для этого они используют лживые обвинения Кишинёвской митрополии в транслировании «российской пропаганды». Так что нельзя исключать, что Санду пойдёт на это беззаконие.

Русская линия