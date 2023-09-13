Антицерковные гонения на Украине стали одной из тем очередного заседания Архиерейского Синода РПЦЗ…

В РПЦЗ призвали паству к сугубой молитве о гонимой Украинской Православной Церкви

6 сентября 2023 года под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая прошло заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви. В работе заседания приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил и Чикагский и Средне-Американский Петр; епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Сиэтлийский Феодосий, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Открыв заседание, председатель Архиерейского Синода сообщил о возглавленных им торжествах двадцатилетия архиерейского служения архиепископа Петра, прошедших в праздник Первоверховных апостолов Петра и Павла в Покровском кафедральном соборе г. Чикаго, и сорокалетии канонического приема Христо-Рождественской единоверческой общины в Ири (Пенсильвания). Затем Его Высокопреосвященство доложил о своем недавнем посещении Святой Земли, где он поклонялся великим святыням христианства, совершал богослужения, встречался с Блаженнейшим Патриархом Феофилом III, архимандритом Романом (Красовским), духовенством и монашествующими Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и другими деятелями.

Выслушав доклад секретаря Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископа Иринея, архипастыри постановили призвать клир и паству к сугубой молитве о гонимой Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием.

Архиерейский Синод также обсудил вопросы, связанные с предстоящими торжествами 75-летия Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле и 30-летия обретения нетленных мощей святителя и чудотворца Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца.

Архиерейский Синод благословил проведение Всезарубежного съезда молодежи в Германии в июне 2024 года.

Затем Архиерейский Синод рассмотрел различные административно-хозяйственные и церковно-дисциплинарные вопросы, а также и ходатайства Преосвященных архипастырей, представивших ряд клириков и мирян своих епархий к общецерковным наградам.

В завершение заседания митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай тепло приветствовал епископа Иринея с прошедшим днем тезоименитства, а епископа Феодосия — с 15-летием архиерейской хиротонии, пожелав им крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в их нелегком служении Христовой Церкви.

Следующее заседание Архиерейского Синода будет приурочено к престольному празднику Знаменского собора в Нью-Йорке, имеющему быть 27 ноября/10 декабря.

Русская линия