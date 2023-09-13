Русская линия
Сводка новостей от 13 сентября 2023

Митрополит Волоколамский Антоний отправился в пределы Японской Православной Церкви
Визит председателя ОВЦС МП в Японии проходит на фоне подготовки к избранию нового Предстоятеля Японской Церкви вместо почившего митрополита Даниила…

Митрополит Волоколамский Антоний и местоблюститель митрополичьего престола Японской Церкви архиепископ Сендайский СерафимВ связи с недавней кончиной Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви митрополита Даниила (Нусиро) и подготовкой к избранию нового Первоиерарха Японской Церкви председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний прибыл с визитом в Японию.

8 сентября 2023 года в Воскресенском соборе (Николай-До) в Токио прошла встреча владыки Антония с местоблюстителем митрополичьего престола Японской Автономной Православной Церкви архиепископом Сендайским Серафимом, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС приветствовал архиепископа Серафима от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владыка Антоний передал от Его Святейшества пожелания помощи Божией в трудах на благо Японской Автономной Православной Церкви.

В завершение беседы, прошедшей в теплой братской атмосфере, участники встречи обменялись памятными подарками.

В тот же день митрополит Антоний встретился с временным поверенным в делах России в Японии Г. Овечко и обсудил с дипломатом «ряд тем, представляющих взаимный интерес».

9 сентября глава ОВЦС в сопровождении настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Японии протоиерея Николая Кацюбана и священника Александра Ершова посетил иностранное кладбище Иокогамы, где совершил заупокойную литию на могиле митрополита Токийского и всей Японии Даниила (Нусиро), преставившегося ко Господу 10 августа 2023 года. С 2000 года митрополит Даниил был Предстоятелем Японской Автономной Православной Церкви.

Председатель ОВЦС также вознес молитвы на могилах архиепископа Раменского Николая (Саямы), православных священнослужителей и мирян, погребенных на иокогамском кладбище.

10 сентября 2023 года митрополит Антоний и местоблюститель митрополичьего престола Японской Церкви архиепископ Сендайский Серафим совершили Божественную литургию на Подворье Русской Православной Церкви — в храме благоверного великого князя Александра Невского в Токио. К воскресному дню было приурочено празднование престольного торжества и 15-летия освящения храма, которое в 2008 году совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

В числе сослуживших архипастырям были настоятель Подворья протоиерей Николай Кацюбан, протоиерей Иоанн Нагая, иеромонах Николай (Оно), помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов, протодиаконы Иоанн Фануракис и Иаков Нагая.

По прочтении Шестого часа митрополит Антоний совершил хиротесию во чтеца и иподиакона алтарника Подворья Павла Кацюбана.

Божественная литургия совершалась на церковнославянском и японском языках.

За богослужением молились заведующий Консульским отделом Посольства России в Японии Ю. Алтухов и многочисленные прихожане.

По окончании Литургии председатель ОВЦС поздравил духовенство и прихожан Подворья от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Иерарх также тепло приветствовал местоблюстителя митрополичьего престола Японской Автономной Православной Церкви, передав архиепископу Серафиму благопожелания Его Святейшества.

В дар Подворью Русской Православной Церкви в Токио митрополит Антоний передал икону Божией Матери «Смоленская».

Со словами поздравления к участникам богослужения обратился также архиепископ Серафим.

От лица клира и прихожан Александро-Невского храма протоиерей Николай Кацюбан поблагодарил архипастырей за радость совместной молитвы в значимый для Подворья день.

11 сентября председатель Отдела внешних церковных связей посетил собор Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Киото. Митрополита Антония тепло приветствовал настоятель собора протоиерей Павел Ойкава. Он показал председателю ОВЦС храм и его святыни, в том числе напрестольное Евангелие, подаренное святым праведным Иоанном Кронштадтским.

В завершение встречи митрополит Волоколамский Антоний и протоиерей Павел обменялись памятными подарками.

Многодневный визит председателя ОВЦС в Японию продолжается.

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Митрополит Волоколамский Антоний отправился в пределы Японской Православной Церкви
Визит председателя ОВЦС МП в Японии проходит на фоне подготовки к избранию нового Предстоятеля Японской Церкви вместо почившего митрополита Даниила...

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