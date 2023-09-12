11 сентября 2023 года, в день, когда Русская Православная Церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи, и все православные христиане держат строгий пост, у штаб-квартиры Службы внешней разведки в Москве состоялось торжество. «Чекисты» с радостью открыли памятник палачу русского народа Феликсу Дзержинскому, трудами которого в безбожные советские годы были замучены и расстреляны тысячи священнослужителей и ни в чём неповинных русских людей.

В 2021 году Русская Православная Церковь и российская общественность категорически отвергли все инициативы коммунистов о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади, предложив установить на этом месте монумент святому князю Александру Невскому. Однако, сторонники душегуба во власти не смирились с этим. Вместо того, чтобы заняться вопросом создания достойного памятника святому князю, которого почитают все русские люди, они тихо готовили отливку памятника Дзержинскому (по копии первого), фигура которого продолжает разделять российское общество.

Им не удалось восстановить истукан на прежнем месте на Лубянке, они поставили новый чуть меньшего размера во дворе Службы внешней разведки в столичном районе Ясенево.

Словно издеваясь над памятью русских мучеников и исповедников Церкви Русской, выступивший на церемонии открытия нового советского истукана глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии, организатор «красного террора» был «эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу». «Он мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости», — заявил Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «360».

В историю войдёт фотография, на которой запечатлены фигуры тех, кто стал инициатором и участником этого постыдного действа — глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин и многие другие почитатели организатора «красного террора».

Что ж, «воздаст каждому по делам его» (Матфея 16:27). Желаем всем благочестивым русским людям встретить на Страшном суде в лице русских новомучеников своих защитников, а сторонникам и почитателям этого безбожника и палача — самого Дзержинского и присных его. Каждому — своё.

Русская линия