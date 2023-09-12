По завершении Крестного хода Предстоятель Русской Церкви поместил мощи святого князя в историческую раку, переданную из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру…

12 сентября 2023 года, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского (1724), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и возглавил Крестный ход c мощами благоверного князя Александра Невского из Благовещенского храма на площадь Александра Невского, сообщает Патриархия.Ru.

На площадь также прибыли участники Большого общегородского праздничного Крестного хода священнослужителей и верующих с чтимым списком Казанской иконы Божией Матери, которые проследовали по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора.

К памятнику Александру Невскому на площади, носящей имя святого великого полководца, были возложены цветы от правительства Санкт-Петербурга и Законодательного собрания города. По сложившейся традиции в День Александра Невского к могилам кавалеров Ордена Александра Невского была возложена памятная цветочная гирлянда. Волонтеры вручили цветы членам Клуба кавалеров ордена Александра Невского и участникам специальной военной операции.

Затем, по прибытии Крестного хода из Благовещенского храма, честные мощи святого князя были установлены на специальном помосте с сенью.

Предстоятель Русской Церкви совершил молебное пение и прочитал молитву благоверному великому князю Александру Невскому.

В молебном пении участвовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, другие архипастыри и духовенство.

На площади находились губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов, губернатор Ленинградской области А. Дрозденко, первый заместитель министра культуры РФ С. Обрывалин и другие официальные лица.

Богослужебные песнопения исполнил смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Р. Гундяевой.

Прямая трансляция крестного хода и молебна осуществлялась в эфире телеканалов «Санкт-Петербург», «Союз», «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Жители и гости Северной столицы имели возможность наблюдать за трансляцией на больших экранах, установленных на площади.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся на площади Александра Невского с Первосвятительским словом.

Также к жителям и гостям города обратился губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов.

Ведущий мероприятия заслуженный артист Росси Н. Поздеев рассказал об ордене Александра Невского, отметив, что это единственная награда, существовавшая в Российской империи, Советском Союзе и сохранившаяся в современной российской наградной системе. «Девиз императорского ордена гласит — „За труды и Отечество“. Этот орден, в его трех ипостасях — имперской, советской и современной — стал осязаемым воплощением неразрывности связи времен и очень важной скрепой, соединяющей воедино три этапа в истории государства Российского. Достойным примером преемственности поколений и военных традиций стало присутствие на нашем сегодняшнем празднике участников специальной военной операции», — отметил ведущий.

На площади состоялся торжественный марш роты почетного караула Военной академии связи им. С. Буденного и военного оркестра Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. Хрулева.

Под перезвон колоколов ковчег с мощами благоверного великого князя Александра Невского был перенесен в Благовещенский храм Александро-Невской лавры, где установлена историческая рака, возвращённая из Государственного Эрмитажа.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при участии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина поместил ковчег с мощами святого великого князя Александра Невского в серебряную раку, после чего участники богослужения поклонились честным мощам.

На выходе из верхнего храма игумения Евстолия (Афонина), настоятельница Никольского женского монастыря г. Переславля-Залесского Ярославской области, преподнесла Его Святейшеству копию чудотворного Креста Господня, явленного близ града Ростова Великого на Сахотском болоте.

Затем Святейший Патриарх Кирилл спустился в нижнюю церковь Благовещенского храма, где на могиле полководца А. Суворова была возглашена «Вечная память».

Русская линия