Сегодня, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, отмечает свой Полковой праздник одно из подразделений Российской армии, которое, в отличие от многих других, имеет прямую преемственность от Русской Императорской Армии.

Это 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада «Черные гусары», которая была создана в 2005 году в Самаре, как одно из миротворческий подразделений России. Своё историческое начало данное воинское соединение берёт от традиций 5-го Александрийского полка «Черных гусар» Государыни Императрицы Александры Фёдоровны, которые некогда квартировались на Самарской земле.

5-й гусарский Александрийский полк армейской кавалерии Русской Императорской армии был сформирован в августе 1776 года в Новороссии, а 1907 году получил статус 5-го гусарского Александрийского Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. С 1803 года, этот полк стал именоваться в обиходе «Чёрными гусарами».

В 1904 году 15-м драгунским Александрийским полком (со дня основания в 1783 году до 1882 года гусарский, потом драгунский и снова с 1907 года гусарский) командовал любимец Императора Николая II граф Фёдор Келлер. У прославившегося невероятной отвагой во множестве сражений полка издавна была репутация части, сражающейся при любых обстоятельствах до конца и выполняющей самые сложные, совершенно невыполнимые для других, задачи.

Неофициально за полком навсегда закрепилось название «Черных гусар» (по цвету исторической формы, состоявшей из черного ментика, черного доломана с красным воротником и обшлагами и черных чакчир), а также «гусар смерти» и «бессмертных».

Как писал о своем полке, получивший впоследствии широкую известность, «черный гусар» барон Карл Густав Маннергейм: «По традиции полк может погибнуть, но не сдаться. Войсковая часть расквартирована в Калише на границе с Пруссией. Привилегией является то, что в случае войны он первым вступит в соприкосновение с врагом».

В 2019 году, современная российская 15-я мотострелковая бригада получила исторический формуляр и знамя 5-го гусарского Александрийского полка, а также унаследовала все исторические традиции «бессмертных гусар» 18−19 веков.

В настоящее время 15-я бригада «Черные гусары» входит в военно-административную единицу Центрального военного округа и находится в оперативном подчинении 2-ой общевойсковой армии МО РФ. Подразделение состоит из четырёх батальонов пехоты, танкового батальона и зенитно-артиллерийских дивизионов с общей численностью до 3,5 тысячи военнослужащих. Место постоянной дислокации бригады: поселок Рощинский, Самарская область.

Бригада «Черные гусары» ведёт бои на рубеже Сватово-Кременная в зоне специальной военной операции России на Украине и входит в группировку «Отважные» (группировка «Центр»). Командиром бригады является подполковник Андрей Марушкин.

Русская линия