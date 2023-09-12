В Офисе Президента Украины озвучили условия, на которых согласны прекратить гонения на Украинскую Православную Церковь…

Заклеймить позором Святейшего Патриарха Кирилла, предать своих собратьев-архиереев, находящихся под следствием, и пойти на объединение с раскольниками

Главный консультант Офиса Президента Олег Гавриш откровенно рассказал, что именно должен сделать Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, чтобы украинские власти, наконец, прекратили гонения на Украинскую Православную Церковь, сообщает СПЖ.

На своей странице в одной из соцсетей в Интернете чиновник написал, что не занимается госполитикой в церковной сфере, но, по его мнению, «УПЦ сейчас оказалась в достаточно сложном положении».

«Значительное количество её прихожан и, я уверен, что некоторая часть епископов и священников придерживаются проукраинских взглядов: они служат в армии, работают на государство или на экономику Украины. Они не убежали, встали мужественно в защиту страны и выполняют свой долг. В УПЦ множество патриотов, проукраински настроенных людей», — считает Гавриш.

Он написал, что для этих людей «уйти из Церкви — означает прямо нарушить Новый Завет, а именно „не оставляем собрания своего, как есть у некоторых обычай“ (Евр. 10:25) (христиане по-разному смотрят на этот вопрос, но тех, кто по совести так верит, не могут за это осуждать)».

Он уверен, что «все эти люди настроены резко против России, её сатанинских властей и иерархов РПЦ и так называемого патриарха Кирилла». «В связи с этим, безусловно, всё, что происходит с УПЦ сейчас, причиняет проукраинским прихожанам боль», — пишет Гавриш, подчёркивая, что «речь идёт о гражданах Украины, настроенных за нашу страну, но являющихся прихожанами УПЦ».

Далее он переходит к подробному перечню того, что должна сделать священноначалие УПЦ, чтобы остановить гонения:

1. УПЦ должна «публично жесточайшим образом осудить Владимира Путина и всю российскую власть за развязанную войну».

2. УПЦ должна «публично и недвусмысленно осудить руководство РПЦ, включая её главу, за поддержку войны».

3. УПЦ должна «запретить в служении или лишить сана всех иерархов и священнослужителей, разоблачённых в отношениях с Россией», а также «всех, кто находится под следствием или отбывает наказание».

4. УПЦ должна начать переговоры с «ПЦУ» об объединении. «Но лично я считаю, что объединение здесь должно быть объединением, а не поглощением. Почему? Хотя бы потому, что поглощения не воспримут ни священники, ни епископство УПЦ», — пишет он.

5. После объединения с раскольниками УПЦ должна согласиться на избрание нового главы Церкви. В идеале, говорит Гавриш, «обе стороны выступают с инициативой создания Украинского Патриархата», потому что «наша страна заслуживает своего православного Патриарха».

«УПЦ нужно поставить все точки над „i“, окончательно разорвав отношения с МП. Если это не сделать, ситуация будет только ухудшаться», — пригрозил Гавриш.

Как видно из всего вышеперечисленного, в Офисе Президента Украины планируют полностью уничтожить Украинскую Православную Церковь, превратив её архиереев и священнослужителей в послушных ручных кукол, которые по своим взглядам и нравственным качествам будут мало чем отличаться от нынешних украинских раскольников.

Ультимативные требования Гавриша в очередной раз свидетельствуют о том, что решения Собора в Феофании оказались ошибочными — попытки при помощи «компромиссов с властями» остановить гонения на Церковь, не принесли никаких плодов. Чтобы остановить гавришей, украинским архиереям придётся не только предать Святейшего Патриарха Кирилла и Русскую Православную Церковь, но и своих собратьев, арестованных властями, а затем пойти на поклон к раскольникам. Только тогда они смогут доказать Банковой, что они, действительно, настоящие украинские патриоты. Однако, в таком случае патриотами они, конечно, останутся, а вот христианами навряд ли.

Русская линия