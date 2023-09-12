Благочинный Киверцовского округа Волынской епархии УПЦ протоиерей Александр Кондратюк подал заявление в ЕСПЧ на действия украинских властей…

Священнослужители УПЦ пошли в Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека открыл производство по делу о запрете деятельности Украинской Православной Церкви в городе Киверцы Луцкого района Волынской области. 7 сентября 2023 года Секретариат ЕСПЧ направил заявителю соответствующее уведомление, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Pravoslavna.volyn.ua.

Суд рассмотрит жалобу благочинного Киверцовского округа Волынской епархии УПЦ протоиерея Александра Кондратюка на решение Киверцовского городского совета (№ 19/2, 5 августа 2022 года) одобрить обращение местных депутатов к священнослужителям и прихожанам Украинской Православной Церкви Киверцовской территориальной громады о единении с «Православной церковью Украины».

Решение горсовета было обжаловано в Волынском окружном административном суде — суд отказал в удовлетворении иска, затем в Восьмом апелляционном административном суде — апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение Волынского окружного административного суда оставлено без изменений.

Не соглашаясь с решениями национальных судов, была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Делу присвоен номер № 22 460/23. Процедура рассмотрения — письменная.

Насколько Европейский суд по правам человека окажется беспристрастен в вопросе защиты прав верующих и священнослужителей Украинской Православной Церкви на Украине, станет ясно только по итогу рассмотрения этого дела.

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